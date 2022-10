Het neerschieten van die Iraanse kamikaze drones gaat met gematigd succes, en ook hier en daar glipt er nog wel eens een Russische kruisraket doorheen. Maar soms ook niet! En van alle dingen die we deze oorlog voor het eerst op video zagen, is het bovenstaande fragment ook de eerste keer dat we zo helder zien hoe een kruisraket onderschept wordt. Zo aan de hand van de vleugelspanwijdte en het silhouet gokken we dat we hier een KH-55-variant of Kh-101 ALCM voorbij zien komen, maar wat weten wij nou.

