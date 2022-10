Neerlands ongekozen bestuurders stellen ultimatum aan de regering, teneinde wetgeving er doorheen te drammen die de lokale democratie de nek omdraait:

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...

“‘Als die wet er niet komt, hebben we een serieus probleem’, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls. ‘Met die boodschap richt ik me ook tot de Tweede Kamer. Hoe we die wet noemen, spreidings- of dwangwet, maakt mij niet uit. Het effect moet hetzelfde zijn: dat iedereen een aandeel gaat leveren in de asielopvang.’.”

Leest u dit stukje nog eens door, meneer Bruls:

“De afgelopen jaren is gebleken dat een groot deel van de gemeenten weinig zin heeft om een asielzoekerscentrum te openen.”

Vrij vertaald: democratisch gekozen volksvertegenwoordigers op lokaal niveau LUISTEREN naar hun kiezers en werken niet mee aan een van bovenaf gedirigeerd krankzinnig asielbeleid, waarmee ze allemaal potentiële ellende (‘veiligelanders’) in hun gemeenten importeren.

Bruls’ bravoure blijkt echter toch meer een papieren tijger:

“Bruls wil nog niet vertellen of de veiligheidsregio’s gaan weigeren opvang te leveren als de spoedwet voor gemeenten er niet komt. ‘Laat ik het zo zeggen: dan hebben we een nieuwe situatie.’.”

Blablablabla dus. Blaffen, maar niet bijten.

‘Put your money where your mouth is’ Bruls. En wie weet, misschien dat zo’n grote geldrol daar wonderen doen voor uw broodnodige dieet. Of zit u nu al te vissen naar een toekomstig baantje in ‘Den Haag’, in Rutte V?

Niet alleen Bruls omzeilt graag de lokale democratie:

“Al langer pleiten adviescommissies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ervoor om gemeenten te verplichten een bepaald aantal asielzoekers op te nemen”.

De VNG pleit dus om gemeenten te verplichten medewerking te verlenen. Dit terwijl een groot deel van de gemeenten juist niet wil meewerken.

Blijkbaar is er ook slecht gesteld met het democratisch gehalte binnen die vereniging; de meerderheid van de leden krijgt dit dus door de strot geduwd door een minderheid.

We komen wel weer een oude bekende tegen trouwens. Weet u nog, die PvdA-burgemeester die zomaar eventjes besloot statushouders huizen cadeau te doen ten koste van alle andere sociaal-economisch zwakkere woningzoekenden (inclusief mensen die OOK recht op voorrang hadden - iets dat je niet zomaar krijgt):

nos.nl/artikel/2448659-bruls-gemeente...

“In de notitie, die de burgemeesters Dijksma (Utrecht), Dijsselbloem (Eindhoven), Bruls (Nijmegen) en Van den Top (Hilversum) schreven in opdracht van het Veiligheidsberaad, wordt voorgesteld 1 april aan te houden als deadline voor het verlenen van crisisnoodopvang.”:

En ook deze niet-gekozen bestuurders zijn niet vies van dwang hunnerzijds richting de regering, want voor die verlenging moet EERST ‘duidelijkheid’ komen over de dwangwet:

“De burgemeesters willen dat er eerst meer duidelijkheid komt over twee voorwaarden die zij daaraan hadden verbonden: enerzijds de nieuwe wet over de asielopvang die staatsecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) drie weken geleden in concept had beloofd en anderzijds het transitieplan van het COA”.

Bruls pochte verder nog in het VK-artikel over ‘leiderschap’:

“‘Er zijn van die momenten in het leven – en dat geldt zeker op dit dossier – dat je als politiek en rijksoverheid moet zeggen: ‘Zo gaan we het nu doen.’ Dat is ook leiderschap, hè.’.”

Hoeveel keer heeft u die zinnen in de spiegel kijkend zitten oefenen? Ik kan me uw gezichtsuitdrukkingen er helemaal bij voorstellen toe u dat tegen de journalist zei. Vast met een intonatie van gespeelde ernst in uw stem.

Regeren is vooruitzien. Rutte heeft daar moeite mee (visie en de lens schoonmaken enzo).

De asielwetgeving- en verdragen hadden ALLANG aangepast moeten zijn, zodat men deze ellende bij onze poorten had kunnen aanpakken.

DAT is ‘leiderschap’, meneer Bruls. En daar schort het al jarenlang aan bij ‘onze’ Mark m.b.t. dit dossier.

Nu kunnen de gemeenten dus de puinhopen van Rutte gaan oplossen, en worden zij - indien ze niet meewerken (= volstrekt logisch!) - straks via wetgeving gedwongen (!) mee te werken. Wetgeving die nu via benoemde, niet-democratisch gekozen lui zoals u en anderen er doorheen gedramd wordt.

Praat u dus niet over ‘leiderschap’, meneer Bruls. U zult grenzend aan zekerheid vast heel veel eten, maar van ‘leiderschap’ heeft u - en deze hele k*tregering in ieder geval geen kaas van gegeten!