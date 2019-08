In het kader van 'doen die jongens weleens wat anders dan stukjes tikken op hun zolderkamer' o jazeker, ze plachten ook een filmpje te pakken op diezelfde zolderkamer. Derhalve, in navolging van het uitermate gezellige en gebroederlijke topic 'reaguur uw beste muzieknummer ooit' wat naast 1000+ comments zelfs een eigen Spotify-lijst opleverde, nu een lezersonderzoekje over de beste FILM aller tijden. Uitgesloten van deelname: alle films met een titel als Ballen Diep Deel 3 (en vergelijkbaar, want die opa van 'wut no money' is een totale kampioen edoch een matig acteur), de emotionele hondendrol die Shawshank Redemption heet alsook alle films van Neerlands beste actrice Halina Reijn (vanwege oneerlijke concurrentie). Elf jaar geleden legden we de vraag ook al eens voor aan jelui en toen vroegen we naar een Top Vijf, maar dit keer volstaat uw absolute Top Eén. We zijn benieuwd, met de keuze van de redactie hieronder.

Ronaldo - Ghost Dog: The Way of the Samurai

Pritt - Fight Club

Spartacus - Gladiator

Mosterd - Apocalypse Now redux

Tom Staal - The Blues Brothers

Von Loghausen - The Princess Bride

GU - Lucky Number Slevin

Van Rossem - The LEGO Movie

H. Okamota - Amélie