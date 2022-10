Nou dat is dan duidelijk hè. Al dat geleuter over 'een aanval op de journalistiek'. Van die 'journalistiek in het nauw'-troep in het roddelblogje van de Witte Onderbroek. Zo'n NVJ-bobo die meteen gesprekjes wilde over de veiligheid van journalisten. Daar had de aanslag op Peter R. de Vries dus niks mee te maken. Ene Christopher W., die een opdracht zou hebben gekregen om Peter om te leggen, zegt volgens EenVandaag in een afgeluisterd telefoongesprek dat de bemoeienis met de kroongetuige in liquidatieproces Marengo de reden was. Het had niks te maken met die vieze auto van Patrick. Niks te maken met die vrouw van die lange. Niks te maken met die oplichters en pedo's die met de handen omhoog gingen omdat Peterrrr eraan kwam. Neen: "Hij stopte overal zijn neus in waar hij die niet moest stoppen."