Er is in de afgelopen halve eeuw nog nooit zo weinig gas gewonnen als nu. Toch een top10 aardbeving. Er is 454 miljard uit de bodem gehaald, die komt voorlopig niet meer tot rust. Het prijsplafond is een blanco cheque en gaat de vraag verder opdrijven. Dat verschuift de problematiek, dat lost niks op. Het is goedkoper en winstgevender het Groningerveld leeg te produceren.

De discussie gaat over minimaal 18 miljard schade. Er zijn miljarden verspild in praatclubjes, gedraai en jaarlijks nieuwe commissies, maar gewoon echt ruimhartig betalen lukt nog steeds niet. De politiek gekozen oplossing hoort niet bij het politiek veroorzaakte probleem. Groningen had allang aardbevingbestendig herbouwd kunnen EN moeten zijn. Angst & stress stopt pas in een veilig huis.

Wie schrikt van vier procent schade op een paar honderd miljard aardgasbaten, is een dwalende idioot op zoek naar de perfecte oplossing. Deze Nirvana-fallacy gaf ook het grootste succes van de olielobby: de hetze tegen de veiligste, schoonste en goedkoopste energie: kernenergie. Op basis van waanbeelden blijven we kerncentrales sluiten om daarna failliet te gaan aan energielasten.

This handout satellite image taken on October 7, 2022 and released on October 8, 2022 by Maxar Technologies, shows thousands of people gathering for military demonstrations and a rally to honor Russian President Vladimir Putin on his 70th birthday near the Khankala airbase on the outskirts of Grozny, Chechnya. Handout / Satellite image ©2022 Maxar Technologies / AFP

We moeten voorkomen dat sancties tegen Rusland hier onnodig forse economische problemen veroorzaken. Solidariteit is niet alleen een handelsbarrière, het is ook goed nadenken wat het meest effectief is en daarna kijken hoe we de bijwerkingen voor ons kunnen minimaliseren. De gasprijs voor groothandelaren is in drie jaar vijftig keer zo hoog. Vervangend aanbod is noodzakelijk.

Alternatieve gasleidingen vanuit de Noordzee & Scandinavië klinken leuk, maar zijn zeer kwetsbaar. Het is niet te beschermen en wordt al verkend met drones. De aanvallen op NordStream 1 & 2 waren binnen de economische exclusieve zones van Denemarken en Zweden. Denemarken is NAVO-lid sinds haar oprichting, Zweden is lid van Nordefco, JEF en EU-defensiepacten. Poetin heeft schijt.

Reparatie wordt lastig. Pas als de druk eraf is, kan je beginnen met de schade inspecteren en repareren. (Zeewater met gas erin kennen we vanuit de Bermudadriehoek, daar zinkt alles ongecontroleerd in). Er komt langzaam steeds meer gas uit het lek, het lijkt wel alsof de leiding op druk wordt gehouden. Er wordt actief gas ingepompt, iets wat alleen kan vanuit Rusland.

Het komt op mij over alsof Poetin probeert de businesscase om ooit met het westen te verzoenen probeert te blokkeren. Het wordt dan minder lucratief om de macht over te nemen, want je kan er als concurrerende oligarch toch niet aan verdienen. Als handel onmogelijk is, zijn oorlogen de enige weg. Het lijkt mij een methode om in Rusland alle neuzen netjes dezelfde kant op te houden.

Een andere methode is in een hoog tempo mensen uit een raam te gooien. Sancties zoals bootjes in beslag nemen of de toegang weigeren, werken niet bij handlangers van Poetin die wereldwijd vrezen voor hun leven. Dit is geen conventionele oorlog, Poetin is nog steeds het hoofd van zijn KGB, wat je kunt zien als een internationaal maffianetwerk dat een voormalige supermacht als sterke arm heeft.

Een parlementariër vatte deze Sovjetmethode kernachtig samen. Eis het maximum, stel ultimatums en geef in onderhandeling niets toe. Zodra het Westen toenadering zoekt, en er wordt Rusland iets gegund om tot overeenstemming of vrede te komen, heeft Rusland iets gekregen dat nooit van hun is geweest. Dat gedrag belonen, staat gelijk aan een abonnement erop nemen.

We hebben in onze reacties op Poetin te lang aangenomen met een normaal calculerend persoon te maken te hebben. Met iemand die gevoelig zou zijn voor beloningen & sancties. Hij is geen simpele bankier die een moord pleegt voor een kerstbonus. We moeten niet hoe we zelf in elkaar zitten projecteren op Poetin. Hij geloofde onze dreigementen niet, en keek alleen naar militaire macht.

De oorlog in Oekraïne gaat voor hem in rap tempo de verkeerde kant op. Zelfs de nieuwe brug naar de Krim is alsnog uitgeschakeld. Kiev voert een uitputtingsoorlog tegen Rusland, eentje die begint met het saboteren van de bevoorrading van Russische troepen. Zodra de munitie, motivatie, eten en brandstof op is, is het Rode leger een amateurclubje uit de kelderklasse.

Verliezen is voor Poetin geen optie. Hij heeft geen uitweg meer, en een kat in het nauw maakt rare sprongen. Biden waarschuwde eerder voor de inval in Oekraïne, nu voor kernwapens. Het is goed en barmhartig om eerst zo lang mogelijk te de-escaleren, een oplossing te zoeken en out-of-the-box te denken. Maar als er geen oplossing bestaat, kan je maar beter zorgen dat je zelf het probleem wordt.

Je kan het gedrag van Poetin alleen correct voorspellen als hij dood is.