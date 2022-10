Dit ja. In mijn dorp verkopen ze niet de materialen die ik nodig heb. En ik heb geen tijd om er stad en land voor af te reizen. Bovendien is dat juist ook slecht voor het klimaat. Uit een onderzoek van Ernst & Young in opdracht van Thuiswinkel bleek in 2015 dat bezorging aan huis in de meeste gevallen milieuvriendelijker is. En dat blijkt uit meer onderzoeken. Mits je geen troep uit China of elders bestelt, bestellingen liefst "bundelt", niet perse vandaag of morgen je pakket al wilt hebben en ervoor zorgt dat je thuis bent als het pakket komt. Of je moet het inderdaad te voet of per fiets gaan ophalen bij een ophaalpunt. Dus. De gristenboy kletst enigzins uit zijn nek. Hij kan beter de nadruk leggen op hoe je zo duurzaam mogelijk online winkelt, want dat blijven mensen toch wel doen.