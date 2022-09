Leg ze dat maar eens uit met je tijdmachine, eind jaren 50, als Buddy Holly, Ritchie Valens en The Big Bopper in het maisveld zijn gekletterd; dat het allemaal goed gaat komen, want over een jaar of 60 krijgen we Slipknot. En dan laat je ze meteen de video zien van het fenomenale The Dying Song (boven), afkomstig van het nieuwe album The End, So Far - naar verluidt een titel die slaat op de laatste plaat bij label Roadrunner Records. Het is meteen een van de hoogtepunten van de plaat: u krijgt ook een on-Slipknotiaanse ballad (Adderall), een heerlijk gruizige intro à la Nine Inch Nails op Yen, koortjes op het machtige einde van Finale. Dit is het makkers. Dit is het. De buitencategorie, 22 jaar nadat we werden betoverd door Wait and Bleed, niet het allerbeste, maar nog steeds relevant, nog steeds geweldig en nog steeds op de top van de Olympus. Bent u nou niet zo van de scheurende gitaren door een box van 1000 watt is er ook een prachtige nieuwe plaat van het heerlijke Lambchop, het alt-countryproject van Kurt Wagner (62), maar ook Pixies, Dropkick Murphys en meerrrr... na de klik!

Pixies (kent u)

Dropkick Murphys (kent u ook)

Tyler Childers (folk / country)

Raven (heavy metal)

Buddy Guy (blues)

City of Caterpillar (tsja.. een soort nu-hardcore ofzo?)

Mamalarky (vreselijke indie)

Sammy Hagar (rock supergroup met die dude van Van Halen)

Drowning Pool (Slipknottig)

Safe and Sound (electrorock)

Tankard (thrash metal)

Tory Lanez (hiphop)

Lost Society (metal)

Björk (kattengejank)

Autopsy (death metal, werkelijk doodzieke video, ff naar YouTube zeilen)

Yeah Yeah Yeahs (indierock)