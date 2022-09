Hee, wat leuk: nieuwe gezichtjes om te Where is Waldoën als u op vakantie bent. De Europese Most Wanted List is ververst en kent nu twee nieuwe gezichten die door Nederland worden gezocht. Paulo Li Dos Santos en Edwin Marcelino Wright zijn allebei al veroordeeld tot 3,5 jaar cel, maar weigeren hun straf uit te zitten. De politie acht de kans dat deze twee heren zich nog in Nederland bevinden nihil en daarom slaan ze de Nationale Opsporingslijst over en verschijnen ze direct op de Europese editie. Nu denken wij dat de MH17-verdachten op de opsporingslijst zich ook niet in Nederland bevinden, maar dat terzijde. Edwin is uw klassieke drugssmokkelaar en verblijft momenteel waarschijnlijk tussen de blonde schoonheden in Zweden en Paulo speelde in 2004/2005 boevenbaasje waarbij hij drugshandel, mishandeling, wapenbezit en uitbuiting aan zijn curriculum vitae toevoegde en zijn locatie is geheel onbekend. Twee echte Nederlandse ondernemers die ons landje trots vertegenwoordigen op het EK verstoppertje. En dat zijn alleen de rookies, want laten we vooral niet veteraan Bolle Jos vergeten waar u nog steeds 75.000 euro aan kunt verdienen. Dus mocht u binnenkort op vakantie aan het knäckebröd of een tropische cocktail zitten, hou de ogen even open. Alvast bedankt!