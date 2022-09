Over 10 jaar is de bevolkingssamenstelling in de randstad zodanig veranderd, en dat zie je dus nu ook al, dat echte autochtone Nederlanders contra allochtonen overal 2 op 10 is of zo.

Dat ik dit nog mag meemaken op mijn oude dag.

Die Umwertung aller Werte, de omkering van alle waarden, alles wat zeker was.

Der totale Wahnsinn!

De vluchtelingenwet wordt openlijk en overduidelijk misbruikt (met gratis Nederlandse juridische hulp) door inwoners van 3e wereld-landen als een werkende methode om te kunnen emigreren naar een rijk Westers land.

Iets wat ze op de reguliere manier nooit zou lukken.

En Nederland laat zich in feite gewoon misbruiken, omdat het juridisch allemaal zo is ingericht.

Kijkt alleen naar de letter van de wet, niet naar de geest van de wet.

Met andere woorden: iedereen met een beetje nuchter verstand ziet dat je gewoon als Nederland als gekkie Henkie wordt misbruikt, door mensen die een beetje meer streetwise zijn, en dit gewend zijn om zo te doen in hun eigen shithole country.

Nederland is een soort gek kattenvrouwtje die steeds maar bakjes voer in de tuin zet omdat ze 'die arme zwerfkatten' zo zielig vindt, totdat haar huis vol zit met met elkaar vechtende katten die alles onderschijten.

There, I said it. (voor de 1000e keer)'

Het braafste jongetje van de klas heet gekke Henkie, en hij geeft in de pauze al zijn zakgeld aan de zwarte arme jongetjes.

's Avonds durft hij niet meer op straat, en hij moet helaas tot zijn 35e bij zijn moeder wonen, want hij kan nergens een woning vinden, maar dat vindt hij niet erg, zijn verloofde gekke Ingrid kunnen altijd nog een gezin gaan stichten op hun 40e.

Gekke Ingrid heeft voor de zekerheid haar eitjes al ingevroren in het vriesvak van de Indeshit, stevig verpakt in alu-folie en bakjes van de Chinees.

Dat vluchtelingenverdrag uit 1951 is ook makkelijk op te zeggen met één brief, en een opzegtermijn van 1 jaar.

Juridische hulp hoeft niet per sé gratis te zijn.

Ook is het nergens verplicht om asielzoekers direct en met voorrang een eigen huis te geven. Enz.

Simpelweg rekenen is al te moeilijk. Je kan niet genoeg huizen bijbouwen in dit tempo.

Bovendien, en dat is ook overduidelijk: je kan niet de ellende van de hele wereld op je nemen. Nu deze route is ontdekt, komt er simpelweg nooit een eind aan, als je als land niet maatregelen neemt. Via de mobiel gaat het als een lopend vuurtje waar je moet wezen.

Landgenoten, clangenoten geven elkaar constant updates door.

Ik denk dat dit ook één van de redenen is dat de instroom nooit opdroogt.

En dit is ook de reden dat ze constant op hun mobieltjes bezig zijn.

Het is zo simpel, maar het beeld wordt vertroebeld door goede bedoelingen en zich vastbijten in juridische verdragen.

Maar de protesten zijn typisch Nederlands. Nooit eens een keer samen een eenheid vormen.

Spreiden. Spreiden!. Spreiden, heb ik toch gezegd? Dit is geen spreiden! Wijder! Wijd open met die beentjes. Goed zo. 'Just a little pinprick. There will not be Aaaaaaaaaaahaaaa! It's working. Good. This will get you through the show.

Hè, wat naar. De vaseline is op. Oké. Nood breekt wet.

Dan maar droog fisten.

Het is even doorbijten, maar op den duur raak je er aan gewend. Sommigen beginnen het zelfs lekker te vinden

Trust Me, I'm a Doctor!