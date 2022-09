We zullen niet liegen, The Back Room van Editors vonden we best wel cool, toen het nog een soort van gure postpunk was. Munich, Blood, Bullets, het was allemaal fantastisch, maar daarna begon de 3FMisering, ging de NPO ermee aan de haal en werd het allemaal statische troep uit een metronoom. Alleen akoestisch is het (zeer) goed te pruimen, met die bariton van Tom Smith, en die Blanck Mass Sessions zijn heel stiekem ook nog wel okee, maar die gaaaare computermeuk de hele tijd. Ook weer op het nieuwe album, vandaag uit, EBM heet het ding. Tuut tuut piep piep bang bang AAARGHHHH. Al die automatische drums en beats en samples en riffs en tunes: het is regelrecht verschrikkelijk. Een mechanische lul die hamert op hetzelfde ritme. Niemand voelt wat. Niks. Wél leuk, maar u moet een beetje houden van het stemgeluid, is The Tallest Man On Earth. Een nieuw album vol covers, met hieronder Lost Highway, toegeschreven aan Leon Payne, ook uitgewerkt door onder anderen Townes Van Zandt en Bob Dylan. Daar kan Kristian Matsson - want zo heet-ie - natuurlijk niet aan tippen, maar geinig is het wel. MEER NIEUWE MUZIEK - na de klik!

The Wonder Years (poppunk)

Cam'ron & A-Trak (hiphop)

New Riders of the Purple Sage (country rock)

The Rasmus (hahahaha)

Billy Idol (Legende)

Khruangbin (muzakky, maar wel cool)

Tim Burgess (dude van the Charlatans)

Tyson Motsenbocker (singer-songwriter met een klopje)

KEN mode (noise)