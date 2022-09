Ja u moet er maar van houden, van die zwaarmoedige emo-indie, maar wat zou u Samantha verrassen. Een keertje niet die groezelige beukmetal de hele tijd over de speakers (nieuwe rammer van Behemoth na de klik), maar gewoon iets breekbaars, waar u de melodie niet hoeft te zoeken, maar hij als een wurm in uw oor komt gekropen, als een ballerina van boter in een tweet van James Worthy. De nieuwe plaat van Death Cab for Cutie is uit, op stijlloos roze vinyl, het geesteskind van de fenomenale Ben Gibbard, die u mogelijk kent als de ex van actrice Zooey Deschanel. Death Cab for Cutie leverde een waanzinnig indie-album af (Transatlanticism, 2005) en kende een joekel van een hit (I Will Follow You Into the Dark, 2006, zet maar eens lekker aan voor Samant), maar de laatste 15 jaar is het eigenlijk allemaal mwoah mwoah mwoah, en live is het steevast snaarstrak maar bloedsaai. Welnu, die nieuwe is gewoon erg lekker. Foxglove Through The Clearcut, het rammende Roman Candles, Asphalt Meadows (video boven): we zijn er wel bij. En nu u toch emotioneel bent, makkertje Mumford heeft een soloplaat. Het klinkt precies als Mumford & Sons, maar dan solo, persoonlijker, breekbaar en heftiger: onderstaand nummer gaat over seksueel misbruik in z'n jeugd, maar dat is dubbel en dwars uitgemolken in de media dus dat wist u vast al. Verder is het allemaal de moeite niet waard, net als Mumford & Sons trouwens, maar wat weten wij nou van mandolinehop. Meer nieuwe muziek, na de klik!

