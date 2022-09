Dat is al tijden zo, bijvoorbeeld ook die minderjarige rozen verkopertjes in Antwerpen vroeger inner restaurants en op de terrassen. Werden allemaal afgezet vanuit een dikke auto. Was een keer bij vrienden in Skopje, hartje winter bedelende zigeunerkinderen op de straat op blote voeten in de winter die als je hè portemonnee trekt tegelijkertijd met z’n allen je andere broekzakken leegtrekken. Worden ‘s avonds gewoon met de taxi opgehaald en moeten geld aan alcoholistische vader afstaan kreeg ik daar van vrienden te horen. Het zijn inderdaad bendes, georganiseerde misdaad.

Paar weken terug in Luik staat er zo’n oost Europese vrouw met een zwangere buik en nog een joch van een jaar of tien op blote voeten met een blik redbull in z’n handen te bedelen bij het stoplicht. Ze klopte op mijn raam en ik deed open en gaf haar de meest lompe reactie ooit: Next time you better fuck a man who has money.

Mijn reactie was vernederend en de uitdrukking op haar gezicht veelzeggend, ze wist dat ik gelijk had.