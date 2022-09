U kent vast wel het verhaal van Heero. De mascotte van sc Heerenveen die de clubleiding bedreigde ("Jullie gaan er allemaal aan") en toen werd ontslagen. Maar ja, waar moet je heen als mascotte, als het shirt is vastgelijmd aan je lichaam? FC Eindhoven misschien, maar daar hebben ze al Woutje en die gaat never ontslagen worden. Enfin, dus Heero naar de rechtbank voor de rechtszaak van de eeuw: hij wil bij sc Heerenveen blijven! Vandaag heeft de rechter geoordeeld dat Heero DE RECHTSZAAK HEEFT GEWONNEN en inderdaad terug in dienst genomen moet worden bij sc Heerenveen. Dat worden gezellige vergaderingen straks, met een paar van die chagrijnige directeuren, de hoofdtrainer, de koffiejuffrouw en aan de andere kant van de tafel Heero, die er misschien op uit is je te vermoorden in het ballenhok, maar misschien ook wel niet. "Hy reagearre opluchte mei ‘yesssss’. Fierder hat er net folle sein, hy wie sprakeleas." Gefeliciteerd Heero!