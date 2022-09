Keynes voorspelde dat iedereen rond het jaar 2000 ongeveer 15 uur zou moeten werken door innovatie. Hij had gelijk.

Het probleem is echter dat een groot gedeelde van de werknemers in onze laat-kapitalistische economie iets doet wat totaal geen nut heeft. Vaak de bovenmodale functies, de zogenaamde bullshit job. Nouja, het heeft in zoverre nut omdat onze economie speculatief is en we dus net kunnen doen alsof het nut heeft. U kent het wel, half Nederland is teamleider of consultant. Uit onderzoek bleek dat 20% van de Nederlanders zelf vindt dat hun baan geen enkele zin heeft! Daarnaast eet een steeds kleiner groepje aandeelhouders een steeds groter deel van de taart op. Gewoon met niks doen, terwijl u dus meer moet werken.

Probleem met dit alles is dat de we een tekort hebben aan mensen die wel werk doen dat ook echt gedaan moet worden. En die paar mensen die dit (vaak vervelende) werk doen moeten dat nu ook nog eens 40+ uur per week voor een beneden-modaal salaris uitvoeren. Alleen maar omdat we het in onze economie niet voor elkaar krijgen energie te steken daar waar het telt.