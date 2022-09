Ik lees in meerdere comments, en in meerdere threads over dit topic, dat Rusland een langdurige oorlog makkelijk vol houdt. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze dat economisch helemaal niet rondkrijgen. Ik lees ook schrijfsels dat de sancties niet werken/alleen ons pijn doen. Dat is ook gelul.

Als ik naar mijn eigen vakgebied (energie) kijk, dan gaan de volgende zaken Rusland treffen:

- Het vertrek van de Westerse oliemaatschappijen gaat ten koste van nieuwe productie, efficiente operatie en opwaardering van de producten. De tijd dat de super-majors (Shell, BP, Exxon, etc.) iedereen vertelden wat te doen is al lang voorbij (OPEC heeft daar een einde aan gemaakt). Maar die super-majors zijn qua exploratie, het drillen van nieuwe bronnen, het maximeren van oude bronnen, en het maken van producten onmisbaar. De technologie die ze hebben mag niet meer geexporteerd worden, en dat gaat Rusland meer en meer merken. Ze gaan het moeilijk krijgen om op huidige niveaus te produceren. Wellicht gaan ze zelf waterflooden in bestaande velden: succes, maar op het moment dat je een pomp verzuipt moet je wel de monteurs en materialen hebben om het weer te fiksen.

- Dat is de productie van ruwe grondstof. Voor de productie van chemische producten, brandstoffen, etc heb je katalysten nodig. De beste varianten worden ook gemaakt door de Westerse bedrijven, en die mogen niet meer invoeren. Je kunt op de 2de hands markt vast nog wel wat afdankertjes krijgen (voor de volle prijs) maar dat komt ook met risico's en werkt niet zo goed. Zelf katalysten ontwikkelen is zo makkelijk niet en gaat sowieso met een kwaliteitsverlies ten opzichte van wat je had komen.

- Een raffinarderij moet om de zoveel maanden een turnaround hebben - grote schoonmaak. Dat kun je even uitstellen, maar dat komt met risico op lekverlies, en groot risico op een eventuele breakdown. Westerse partijen deden deze turnarounds. Dat gaat niet meer moving forward, zoals ze ook geen reparaties zullen doen bij een breakdown. Dat geldt niet alleen voor oliemaatschappijen, maar ook voor de bedrijven die de turbines leveren, etcetera etcetera.

- Natuurlijk kunnen de Russen zelf ook nog wel iets, maar het wordt allemaal minder als je de materialen en technologiën niet hebt.

Dus qua olie en gas gaat het alleen maar minder worden. Zelfs als ze het verlies aan kennis en middelen oplossen met wat creatief geMacGyver, betekent dat op zijn best een ietwat geremd verlies aan productie. Aan exacte voorspellingen waag ik me niet, daarvoor moet je bij Jomanda en Ko Colijn zijn.

Dat was puur de productie. Nu naar de handel. Het feit dat China en India, en andere landen in de regio, nog volop kopen helpt ons niet (en hun wel), maar Rusland ook niet echt. Allereerst omdat China stevige korting afdwingt. Ten tweede omdat de logistieke kosten van een andere categorie zijn. Via een bestaande grote pijplijn grote hoeveelheden exporteren naar faciliteiten die op die gas-specificaties (zuur of zoet, etc.) zijn gebouwd is het allergoedkoopst. Dus gas uit west-Rusland via pijplijn naar Europe = minimale kosten, maximaal cashen. Andersom, vanuit West-Rusland per trein of tanker naar oosterse havens (of direct naar China) is daarmee vergeleken superduur. Die kosten betaalt China niet, dus die komen (bovenop de al afgedwongen korting) voor de kiezen van de Russen.

Voorlopig houden ze het nog vol, ook geholpen door onze continue afname van gas (geen McDonald's die kant op is puur symbolisch zolang we nog wel gas lurken) maar zodra de infrastructuur breekt, wij onze gas-verslaving elders gaan bedienen, en er nog steeds miljarden weglekken in een langdurige, onpopulaire oorlog... dan gaat het plots snel.

Tl;dr: ze houden het langer vol dan we hadden gehoopt en wij zijn niet eerlijk voorgelicht over de pijn die wij moeten nemen, maar Rusland voelt het economisch echt wel en houdt het niet langdurig vol. Rusland en het Westen zijn op weg naar een Pyrrhus-zege, en dan denk ik dat het Westen wint. Het zijn juist de andere landen, China voorop, die er garen bij spinnen, maar Rusland zeker niet. Die zijn alleen aan het overleven.