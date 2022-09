U wist het misschien nog niet maar Rusland is de oorlog nu definitief aan het verliezen en in navolging van het Nationale Republikeinse Leger van Rusland dat de aanslag op familie Doegin claimde, roept ook een groepje plaatselijke gemeenteraadsleden (lol) uit Sint Petersburg nu openlijk om Poetins afzetting én berechting wegens landverraad. En, ja, da's een novum. "Zeven raadsleden uit de Smolinski-wijk uit Sint Petersburg hebben vorige week een verzoek ingediend bij het Russische Lagerhuis, de Doema, om de Russische president Poetin af te zetten. De groep die onder leiding staat van Dimitri Paljuga beschuldigt Poetin onder meer van het „decimeren” van Russische gezonde jonge mannen. (...) De raadsleden uit Sint Petersburg kregen na hun actie vrijwel direct bijval van collega’s uit het Lomonosovski district in Moskou, die een vergelijkbaar verzoek indienden bij de Doema."

Saillant! Poetin groeide zelf op in die Smolinski-wijk. Maar goed, zo'n grote mond gaat natuurlijk zomaar niet en een dag na hun statement ontvingen de politici een dagvaarding van de politie wegens het "in diskrediet brengen van de heersende regering."

Een van de ondertekenende politici, Nikita Yuferev, zei tegen de Washington Post dat hij uiteraard weet dat Poetin "geen traan zal laten over het verzoek en de operatie in Oekraïne niet zal stoppen. Het is een symbolisch statement om duidelijk te maken aan andere Russen die anti-oorlog zijn dat ze niet alleen staan." Ja ja, laf terugkrabbelen noemen we dat Nik!

lol

niet heel lekker gewerkt