Oorlogen gaan altijd over macht en dus geld. De energiemarkt van Oekraïne "was" jarenlang stevig in handen van de Russische georganiseerde misdaad, de godfather waarvan al jarenlang letterlijk de buurman is van Vladimir Poetin. (*)

Het lijkt er op dat die laatste elke vorm van ongewenste concurrentie wat betreft zijn opvolging niet aan het toeval wenst over te laten.

(*) Deze informatie bevindt zich uit onverdachte hoek in het publieke domein en is derhalve verifieerbaar. Het plaatst heel veel gedrag, niet in de laatste plaats van de EU en Nederlandje, in een verklaarbaar perspectief. Hunter Biden is daarmee vergeleken letterlijk kinderspel.