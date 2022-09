Ik vraag me af of iedereen niet gewoon blind is.

Door de sancties van de EU is het gas gigantisch duur geworden. We moeten van het gas af in verband met het klimaat en allemaal aan de warmtepomp en alles in huis geëlektrificeerd.

Maar waar komt die electriciteit dan straks vandaan en met name in de winter?

Want een vervijfvoudiging van de electriciteitsvraag moet toch worden geleverd.

Het net kan dit momenteel niet aan, we hebben niet genoeg wind en zon om dat op te wekken en van kernenergie willen we ook niets weten

Dat worden dus kolen- en gascentrales die aan de vraag moeten gaan voldoen.

Aangezien onze HR-ketels efficiënter zijn dan gascentrales, gaan we als samenleving dus alleen maar meer gas gebruiken...

Kan iemand dit uitleggen?