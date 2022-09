:

Interessant, zo'n vingerwijzende, boze Biden in het bericht. Precies het probleem hier. Dat Rusland absurd handelt staat buiten kijf.

NS2 ging in gebruik genomen worden, niet geheel toevallig precies op het moment dat Oekraïne's verhouding met Rusland op barsten stond.

Nu alle rook een beetje is opgetrokken is er best wat helder geworden over alle gebeurtenissen afgelopen tijd.

Amerika en Rusland zinspeelden op hetzelfde Oekraïne. EU (Duitsland) had nog, misschien naïef, vertrouwen op het Beste in de Russische mens, dat met de ingebruikname van NS2 de gemoederen zouden bedaren. Maar in de ogen van de USA was de NS2 een onuitputtelijke cashflow naar Rusland en zouden ze met de dag sterker worden, en de EU/Duitsland afhankelijker van Rusland en dus zwakker.

Ik denk dat als de rust is weergekeerd, het ongeveer precies even lang duurt voor de betrekkingen met Rusland dusdanig bedaard zijn dat er weer onderhandeld kan worden als dat het duurt voor het eerste gas uit de Zwarte Zee gewonnen kan worden en andere grondstoffen elders.

Een Rusland dat zich nu terugtrekt en weer economisch volledig 'mee mag doen' zal het hele Finse en Oekraïense grensgebied volbouwen met een legermacht dat wellicht werkelijk zo modern en gevaarlijk is als we tot een paar maanden geleden hadden ingeschat.

Laat de hoop op Russisch gas maar varen en fingers crossed voor Oekraïne, alleen hun overwinning zal verlichting bieden (van de vaste lasten).