Uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk.

1. De NL-overheid heeft gas weggegeven om Italie bij de NATO (=US) te krijgen (die flirtten toen met de USSR) en in de overtuiging dat nuclear snel gas zou vervangen

2. De NL-overheid heeft gas gebruikt voor het optuigen van een veel te dure verzorgingstaat (=winnen van kiezers door gratis geld)

3. De NL-overheid heeft willens en wetens groningers die vergoeding wilden vanwege schade tegengewerkt (daar zijn ze in Den Haag wel goed in he!)

4. De NL-overheid staat nu voor de keuze. Bedrijven en burgers in de kou laten staan, of Groningen weer open gooien en zorgen voor relocatie/aardbeving bestendig maken van huizen.

Wat ze ook kiezen.... de personen die bij deze sh*t betrokken waren moeten op persoonlijke titel worden aangepakt, Shell en Exxon moeten worden aangeklaagd wegens fraude, omkoping en valsheid in geschriffte, contract moet worden ontboden en aandelen NAM moeten naar alle NL-ers. Dan Groningen nationaliseren, open gooien en de mensen daar ruim compenseren. Houden we nog meer dan genoeg over.

Deze hele poppekast (of is het poppenkast) is 100% glas, plas, was...