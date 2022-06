Eierballen, mollebonen & fladderak paraat. We gaan eens heerlijk zitten voor de Openbare Verhoren inzake de Aardgaswinning in Groningen. Het Groningenveld was ooit het grootste gasveld van Europa, en WAT HEBBEN ZE ERMEE GEDAAN, PIERRE? Nou, ze hebben het weggegeven aan de verzorgingsstaat, ze hebben er een dikke 200 F16's van gekocht, ze hebben ambtenaren er van op pensioen gestuurd, op hun 53ste, ze hebben er jarenlang wachtgelden van betaald, de Bijlmer is er van gebouwd plusinclusief alle outkierings van die hele bups kolonio's die in 1975 naar Nederland kwam en de rest van het geld ging op aan kinderbijslag voor gezinsherenigers en uiteraard Het Koningshuis. En de Groningers? Die kregen scheuren, naden en kieren in hun huizen, en moesten hun muil houden, want ze hadden immers het PTT-hoofdkantoor er voor gekregen, en Arjen Robben mocht in Oranje. Hiero De Agenda van De Enquête. Verwacht verder niets van deze Openbare Verhoren. Want op 1 november - als het minus 6 graden is - gaat de kraan gewoon weer wijdopen. Moi!