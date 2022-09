Marlon Williams is: subliem. Op de vorige plaat Make Way For Love (beste nummer: deze) hing de country troubadour uit Nieuw-Zeeland als een geslagen bokser in de touwen na zijn gesloopte relatie met Aldous Harding - die vinden ze in grachtenkringen heel leuk, maar geloof ons maar, daar is geen ene reet aan. Marlon Williams is wél tof, nu is hij terug, nu is hij vrolijk en dat is in de wereld van de liedjesschrijvers eigenlijk nooit een goed recept voor een lekkere taart. MAAR. Dit keer gewoon wel, al moet u er wel zelf naar op zoek, via de heerlijke intro van My Heart The Wormhole bijvoorbeeld. Het is minder country, dansbaarder, poppy, 'Maori disco bop', maar toch loom en sloom en misschien zelfs een tikkie muzakkerig. Juist als u denkt: dit is leuk voor in de auto, moet u er eens goed voor gaan zitten. Ook nieuw, ook gruwelijk, de rockiconen van The Afghan Whigs, die de eerste plaat uitbrengen sinds de dood van gitarist Dave Rosser en goede vriend Mark Lanegan. Beter dan Algiers kan het natuurlijk nooit (meer) worden, maar het is een fenomenale mix van rammen (I’ll Make You See God), melodieuze rock en Greg Dulli. Voorts is er nieuwe muziek van vleermuizenvreter Ozzy Osbourne, Flogging Molly en meerrr, met speciaal voor GU muziek uit zijn favoriete genre: schlagermetal. Na de klik!

The Afghan Whigs

Ozzy Osbourne

Flogging Molly

Electric Callboy (schlagermetal, speciaal voor GU)

Preoccupations (postpunk)

Parkway Drive (metalcore)

Totally Enormous Extinct Dinosaurs (dansbaar)

Highly Suspect (rock)

KMFDM (industrial)

Miya Folick (zweverig ITGWO-achtig)

One ok rock (rock uit Japan)

KT Tunstall (niet leuk)