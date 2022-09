Kijkt nou geweaun stukkie voor stukkie. Je moet zoeken wat er veranderd in de nevelloze glooiing van de heuvel waar die zondagsvliegert overheen komt. Hij vliegt eens een stukkie sideways en draait weer terug naar een rechte vlucht. Hij zet met de aflopende heuvel een beetje meer daling in, zodattie - denktie - niet al van ver (= in het doelzoekdinges van zo'n kudtstinger terecht komt) te zien is vanaf de grond door van die stingerschutters. Tuurlijk horen ze de Düsenjäger wel op de grond maar zelfs de groeten doen op 150 meter hoogte passeert te snel als je niet al in de goeie richting staat te koekeloeren. Want je verliest zo twee seconden met wel horen maar niet zien, dus opkijken, zien, stinger richten, raket zoekert moet hercalibreren maar dan is The Pleen, The Pleen, al niet meer waar die uitgerekend is. Behalve alstie klote langzaam vliegt natuurlijk, en - oh Fortuna - toevallig recht over de JetSnipert komt aanvliegen, en afremt omdattie gaat landen. De stingert had er door een Olympische speerwerpert nog wel tegenaan gekeild kunnen worden, je ziet vlak voor die knal midden in beeld van achter die bomen een rookwolkdeel opzwellen, en terwijl de filmert een zeer matige Jack van Gelder inzet, komt er ook wat nevel in de vliegrichting omhoog boven die boompies. Gevolgd door - kennelijk - de crash die we niet punt wit in beeld krijgen. De wingman besluit dan maar even geen daling in te zetten maar draait af naar rechts om waarschijnlijk te vliegen een andere dag... Maar dat een stinger-eenheid zo dicht op een vliegveld kan komen zonder ontdekt te worden, zegt denk ik wel wat over de schraalheid van de Russoldaat per vierkante bunder daar.. Ik verzin ook maar wat, natuurlijk. Vliegtuig viel uit de lucht door voor in onze tijd onbekende antizwaartekracht anomalie die Nostradamus al van eeuwenver zag aankomen...