Arthur: Ha die Joost, lang niet gezien! Onze briefwisseling, met als titel De Libelle voor Boze Blanke Mannen, eerst op jouw website en later op The Post Online, dateert alweer van een eeuwigheid terug. Is jouw definitie van de BBM veranderd mettertijd? We hadden het destijds over Janmaat, Joop Glimmerveen, Eite Homan, Henk Ruitenberg van de CP'86 en Geert Wilders. Past een Baudet bijvoorbeeld in dat rijtje? Zullen we een soort Meetlat maken voor BBM'ers, zoals Opzij destijds een meetlat had voor feministen (hoeveel kost een pak melk, een halfje wit en een Tarzan)? En hoe zit het eigenlijk met de Boze Blanke Vrouw (Caroline van de BBB?), de Boze Marokkaan, de Boze Turk, de Boze Surinamer, de Boze Chinees? Ik wacht in spanning op je antwoord, kompel!

Joost: Hoi Arthur, beste man, oude tijden herleven. Nooit zal ik onze kookrubriek vergeten die wij als twee ouwe wijven vulden voor mijn Boosrechtse website, waarbij het ook duidelijk werd dat Boosrechts zo Boosrechts niet was. Jij was toen nog met die prachtige Spaanse in Uruguay en miste Nederland enorm, al wilde je dat nooit toegeven. Het bekende emigrantenverhaal. Enfin, dat was toen. Zelf probeer ik nog steeds aan iedereen duidelijk te maken dat ik niet Rechts ben, dus laat staan Boosrechts, en iedereen die mij kent weet ook dat ik de milde nuance in eigen persoon ben. Maar behalve vrienden zoals jij, dringt dat maar niet binnen. Misschien komt dat ook wel omdat ik altijd zo boos op de foto sta. Weet je trouwens dat ik nu ook net als jij een hond heb? Dat is dan wel weer rechts.

Ik weet nog hoe jij de hele meute op je dak kreeg toen je Wilders een mavoklantje noemde, al weet ik niet of dat precies de term was, maar iets van die strekking was het wel. Nu met Baudet hebben we een gymnasiumklant. Zelf heb ik alleen maar anderhalf jaar op het gymnasium gezeten, maar zoals je weet ben ik van gewone afkomst, dus dat werd niets. Daar heb ik nu wel spijt van, want wat had ik graag het Grieks en Latijn kunnen lezen! Volgens velen dien ik nu juist het Russisch te moeten beheersen, want zoals je weet komen voor mij de roebels nu rechtstreeks van mijn grote vriend Poetin binnen. Thierry en ik zitten elke weekend aan de keukentafel om de laatste stortingen uit Moskou te tellen, een hoop werk.

Ik begreep trouwens dat je onlangs in mijn tweede stad Berlijn was. De Woke stad van Europa, maar wat weinigen weten is het ook de grootste Boosrechts stad van Europa. Ben je ook in Marzahn en dergelijke geweest? Ik kan je aanraden om eens tijdens het voetbal in het Oostduitse Hartland op de terrasjes te zitten, dan hoor je nog eens wat echt boos is. Als ik de kans krijg doe ik dat. En bloos tot achter mijn oren, zo politiek correct als ik me dan voel. Wat me op de vraag brengt: Waar op je Europareis heb jij de meeste Boosrechtse mensen ontmoet?

Arthur: Je verwacht het niet maar uitgerekend in jouw Duitsland waren ze het boost! Sta mij toe even te autoplagiëren uit Safari Eurabia.

Net toen ik dacht: eigenlijk zijn die Duitsers best tof, gebeurt het. In de trein van Keulen naar Berlijn drink ik in de eerste klas een mok typische laffe Duitse filterkoffie. Ik doe het masker af en onmiddellijk beginnen drie kutmoffen hysterisch te schreeuwen: Masker op, masker op! Hoe kan ik dan koffie drinken, vraag ik verbijsterd, en of ze niet so laut willen schreien! Mijn oren werken prima, danke schön! Bij elk slokje even het masker af, luidt het Befehl. Ze willen de conducteur er bij roepen, en ik begin over de Stasi, wat niet goed valt. De oorlog hou ik er maar buiten vandaag.

Het doet me denken aan dat weekeinde met mijn toenmalige schoonfamilie in het Zwarte Woud. We hadden een prachtige huis gehuurd en in het lommerrijke laantje stond nog één ander huis. We waren met drie auto's en stonden de bagage uit de auto's te halen, toen het buurvrouwtje uit het raam ging hangen en schreeuwde: BLEIBEN SIE DA NOCH LANGE STEHEN? Moet je voorstellen dat je op zo'n moment een neger, zigeuner of Tamil bent!

De Duitsers zijn meesters in het corrigeren van anderen: niet door rood lopen, niet naast elkaar fietsen, niet met fiets over zebrapad und so weiter und so weiter. In de treinstations van Keulen en Dusseldorp wemelt het van de Sturmabteilungen die alleen maar in de gaten houden of de passanten hun masker wel goed op hebben. Een soort boa's maar dan echt eng.

Lieber Joost, die woedende moffen in de trein waren booslinks want ze lazen de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Boosrechtse Duitsers lezen de Bild Zeitung. Ik lees het liefst die Welt, die is een beetje Boosrechts maar dan voor hoog opgeleiden. Dat zou trouwens ook wel een leuke serie zijn voor KeinSteil: Der Böse Weisse Mann. Dan ben ik nog wel effe bezig in Teutonia!

Wat is jouw verklaring voor de eeuwig boosheid van de Duitsers?

En twee dingen: jij hebt destijds een prachtig boek geschreven over Hans Janmaat. De verschrikkelijke Janmaat. Nederland en de Centrumpartij. Ik was de eerste journalist uit de linkse kerk die Janmaat interviewde en het cordon sanitaire doorbrak. Jij verwijst naar dat spraakmakende interview in de Groene in je boek. Ik vond Janmaat vooral heel geestig, en helemaal niet boos. Eerder een ietwat teleurgestelde Dreesiaan, net als jij en Martin Bosma.

Wat heb jij ontdekt over Janmaat en over zijn vermeende boosheid? En als je een top tien van Boze Blanke Mannen zou maken, wie staan daar in? Mogen ook Booslinksen zijn hoor!

Joost:

1.Nietzsche

2.Agnes Kant.

3.Celine.

4.Edvard Munch. (En verder alle Scandinaviërs.)

5.Churchill.

6. James Hetfield.

7. Nou ja, die A. H. natuurlijk.

8. Loesberg. (Weet je nog wie dat was, vast wel.)

9.Eigenlijk alle schrijvers.

10. Jij. Zo, nu ga ik even met de hond uit, want dit lijstje heeft me uitgeput.

Arthur: mooi dat ik met stip op 10 binnen kom maar ik ben de vrolijkste mens op de aardkloot, gast. Toen ik opstapte bij de Volkskrant omdat ik bij GeenStijl veel meer ging verdienen en daar grapjes over D66 en GroenLinks mocht maken, viel hoofdredacteur Pieter Klok mij huilend om de hals en riep: jij bent het zonnetje in huis, nou zit ik met allemaal droeftoeters als die zelfmoordopwekkende Julien Althuisius en die chagrijnige extreem-rechtse azijnplasser annex tuinkabouter Schimmelpenninck opgezadeld.

Nou ja, vooral in de Algarve ben ik de vrolijkste, maar daar ben ik tevens de jongste Nederlander.

Hoe heet je hond? Blondi? Wat voor ras is het, of wacht je nog even met de gender reveal? Enige effecten van Robert Loesberg heb ik toevallig op mijn nachtkastje liggen. Vind je honden rechts, of hondenbezitters?

Weet je, de vader van mijn drie meisjes Raya (dat haar herinnering tot een zegen mag zijn), Tita en Jamba heette Jagua. Dat is takkietakkie voor hond in Paraguay. Diens vader heette Killer Adolf, een Rottweiler die over hekken van twee meter sprong en voor ontbijt drie Hiawatha's oppeuzelde. Dat maakt mij niet rechts natuurlijk. Ken je die foto van Louis-Ferdinand Céline met zijn honden? Wat een lieve man!

Weet je trouwens wie engrechts is? Hans Dorrestijn want die schreef Het Anti-hondenboek. Cynofoben zijn altijd extreem-rechts en ultraconservatief, kijk maar naar de islam.

Mensen in het land denken bij een Boze Blanke Man meteen aan een rechtse meneer, zoals die dikke VVD-vader in Vader en Zoon van Peter van Straaten. Maar linkse mannen zijn veel bozer, en vaak ongezellig op feestjes. Wat is jouw definitie van de Boze Blanke Linkse Man, en geef eens wat schrijnende voorbeelden. Heb jij altoos een zakje bij je voor de hondenpoep? Ik woon aan het strand hè, dat scheelt. Panta rei! Drijfsijsjes! Trouwens, wat Geert Wilders betreft: ik ben ook een mavoklantje, en Paul Cliteur ook. Dus wat is daar nou mis mee.

Joost: Zo, weer terug. Dankzij de hond is er een sociale Joost in mij wakker geworden. Ik loop de hele tijd te kleppen met de andere hondenbezitters. We kennen elkaar alleen bij de naam van de hond. Ik wist niet dat deze wereld bestond. Je stelt wel een hoop vragen Arthur! Je wist zeker wel dat Janmaat zijn hond, een afgeragde Duitse herder, volgens mij een afgedankte politiehond, ook Blondi noemde? Dat was om terug te pesten.

Mijn hond heet Wiebe. Hij komt uit een boerderij bij het Groningse gehucht Doezum, maar dan net aan de Friese kant. Ruig volk. Bij Doezum vermoorde IJje Wijkstra vier veldwachters, daar is nog een film van gemaakt. Tijdens een van mijn vele omzwervingen kwam ik een vrouw tegen, die uitriep: “Zo één hadden wij er vroeger ook! Een Stabijna!” Dat was de familienaam. Een Stabijna is dus bijna een Friese Stabij. Dat klopt. Zijn vader is een Kooiker, die gebruikten ze vroeger voor de eendenjacht en die staat op de schilderijen van Jan Steen. De meeste mensen zullen die niet interessant vinden, maar jij wel, want je bent ook een hondenman, en ik wil wedden dat je daar in de Algarve ook met iedereen staat te ouwehoeren om niets, of hoe noemde Reve dat ook alweer. Waarom zei ik nou net Uruguay? Ik weet ook wel dat het Paraguay is. Het land van de nichten in nazi-uniformen.

Verder is het niet ‘Enige Effecten’ maar ‘Enige Defecten’ wat sowieso een van de mooiste boektitels is. Met Loesberg liep het trouwens slecht af. Ik citeer Wikipedia: "Na de dood van zijn vriendin kon Loesberg niet meer schrijven. Hij onderging diverse behandelingen in verband met epilepsie, depressies, suikerziekte en alcoholisme en werd uiteindelijk in 1980 arbeidsongeschikt verklaard. Op 27 december 1990 werd hij op 46-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn Haagse woning, maar hij moet reeds enige dagen tevoor zijn overleden. Over de doodsoorzaak bestaat veel onzekerheid. De lezingen lopen uiteen van een epileptische aanval, via drankmisbruik en een val van de trap, tot zelfmoord."

Wel weer fijn om te zien dat het boek opnieuw is uitgegeven. Het is volgens mij het enige boek waarover jouw vriend Komrij een positieve recensie heeft geschreven. En als je de eerste zin leest, weet je meteen dat je met een meesterwerk te doen hebt: 'Reeds om zes uur die morgen was hij, in zijn laken gedraaid, wakker geworden.' Dan weet je al: Dat gaat verkeerd aflopen. En dat is ook zo. Het is alleen maar mensenhaat en ongeluk. Maar zo goed geschreven! In de tijd waar wij vandaan komen waren trouwens alle boeken zo, maar leg dat maar eens uit aan de generatie van nu met hun opgewekte smoeltjes. Bah.

Arthur: We zitten weer op het niveau van onze Libelle voor Boze Blanke Mannen. Je weet dat de aandachtsspanne van een reaguurder 2 minuten duurt, dus ik zal wel weer een gele kaart krijgen van hoofdredacteur Pritt en zakelijk directeur Bart. We hebben weer veel geleerd vandaag, met name over de Boze Blanke Man en over onze hondjes, en ik wil eigenlijk nog twee kwesties bij je aansnijden: Martin Bril en de Schedelmeet-affaire.

Ik vond Bril een hele Boze Blanke Man, en hij keek ook zo gluiperig uit zijn oogjes. Er geldt één oekaze voor Volkskrant-columnisten: schrijf nooit iets negatiefs over Martin Bril. Man man, die is daar heilig verklaard. Jij zou toen met Astrid Theunissen de biografie van Bril gaan schrijven maar je bent afgehaakt omdat niemand uit de entourage van Bril iets naars over hem durfde te zeggen. De man regeert over zijn graf! Hij was toch heel boos, Joost? En vooral omdat hij nooit die Grote Nederlandse Roman schreef toch? En hoe zit dat nou met de Schedelmeet Gate, vriend?

Joost: Oké, kort dan. Ik vind het wel lastig hoor om iets naars te schrijven over Martin Bril. Ik kende hem al voordat hij beroemd werd, net als Joost Zwagerman. We zijn nog eens met z’n drieën geïnterviewd voor Oor. Enfin. Ik wil je hier wel verklappen dat Martin Bril veel rechtser was dan hij zich voordeed. Daarom verbaasde het me ook dat hij bij zijn dood alleen maar politiek correcte vrienden bleek te hebben. Die natuurlijks niets van mij wilden weten, zoals Giphart en Chabot. Martin had toen hij nog niet bekend was een grote Nederlandse vlag voor zijn raam hangen en hij luisterde alleen naar extreemrechtse country. Blues vond hij niks, dat was typisch zo’n Bril uitspraak. "Blues, daar heb ik dus niks mee."

Hij heeft de Boze Man in zichzelf afgehakt. O, wat een tijden waren dat, met Theo van Gogh op het terras van Luxembourg op Het Spui, waarbij Theo Martin de hele tijd zat te tarten dat hij een laffe zak was. Maar Martin was vooral een geweldige stilist, denk ik. Hij vond eigenlijk nooit zoveel, maar schreef het wel goed op. Toch heeft hij één meesterwerk geschreven, waar ik nog wel eens in blader: De Kleine Keizer. Over Napoleon, ook een Boze Blanke Man. Zullen we schedelmeter affaire voor een andere keer bewaren?

Arthur: Vooruit dan maar weer, amigo. Laatste prangende vraag: waarom lezen en horen we nooit iets over Boze Blanke Vrouwen? Of is het beter om over Boze Hysterische Vrouwen te spreken? Karin Bloemen, Adelheid Roosen, alle cabaretières, al die bipolaire huppelkutten die kollumpjes uitbraken in het NRC, Trouw, Parool en de Azijnbode, pfff, de lijst is oneindig. En al die hysterische kippen zonder koppen zijn links. Kennelijk een verdienmodel. En dan wou ik nog even weten of de Duitse Boze Blanke Man bozer is dan de Nederlandse Blanke Boze man.

Joost: Tja, de Duitsers, Arthur, de Duitsers. Ik ken ze nu al zo lang en ik ben steeds meer geboeid geraakt door dit wel heel bijzondere menstype. Waarom zijn alle belangrijke filosofen Duits? Omdat de Duitsers het leven serieus nemen. Woede is eigenlijk niet zo hun ding. Zelfs tijdens WOII was het dat niet. Het was georganiseerd optreden. Fout natuurlijk, fout, maar spontane pogroms, daar moesten de Duitsers niets van hebben. En nu hebben ze dus gezamenlijk besloten om zich 100 jaar gedeisd te houden en te doen wat de baas, de VS, zegt. Heb je wel eens een hysterische Duitser gezien? Ik niet. Als ik met de trein van Berlijn naar Amsterdam reis, dan begint vanaf Hengelo het geschreeuw in de telefoons en het aanstellerige gelach. De Boze Blanke Man is in die zin dus niet Duits, behalve als ze gedronken hebben en hun frustraties uiten over het in hun ogen altijd zwaar tegenvallende Duitse voetbalteam. Dan voel je dat er iets dieps zit. Verder heb je natuurlijk gelijk. De Nederlandse Boze Blanke Man is altijd een Linkse Man. Ik noem een Maarten van Rossem. Ik noem een Youp. Ik noem een Erik van Muiswinkel. Mensen waar ik op deze mooie zomerdag niet aan had willen denken. Je bent bedankt.

Arthur: Joost, nog één vraag: je stelt dat de Boze Blanke Man altijd links is. Voor mijn serie feuilletons wil ik een meetlat maken, zoals Opzij die destijds had om feminisme te meten. Wat zijn volgens jou de criteria waaraan de Boze Blanke Man moet voldoen? Zowel qua Boze Linksman als qua Boze RechtsMan.

Joost: In één woord: machteloosheid. Wie zijn zin kan doorvoeren is niet machteloos. Ik noem een Volkert. Maar wie zijn zin niet door kan voeren wel. Bijvoorbeeld: omdat die eigenlijk een rechtse man wil zijn. Maar teveel hecht aan populariteit. Ik kom terug op Martin Bril. Toen hij nog helemaal niet bekend was, zei hij tegen mij: "Joost, ik wil de nieuwe Carmiggelt worden."

Nu, kun je zeggen, mooi, want dat is hij ook geworden. Knap. Maar daarvoor heeft hij verraad moeten plegen tegenover de woeste naar blanke country luisterende vlaggenophanger in hem. Dat vrat hem op, en daarom zag ik Martin Bril met zijn milde stukjes over dochters op de fiets, reigers, verkeerslichten en eenzame dorpjes steeds kwaaier worden als ik hem nog wel eens tegenkwam. Voor Youp gaat ook zo’n verhaal op. Hij wilde de opstandige held zijn, maar hij werd de aangepaste clown. Machteloos. Maar het is niet zo erg als je machteloos bent en toch jezelf. Zoals ik. Dan zie je er misschien wel boos uit, maar dan sta je iedere dag op met een glimlach, of nou ja, bijna. Wist je trouwens dat Carmiggelt ook een Boze Blanke Man was met die milde gelatenheid van hem? Je gaat er dus niet slecht van schrijven.

Arthur: Ik ga nu echt afsluiten, amigo, maar ik wil toch nog even weten hoe het zit met de Boze Blanke Vrouw. Ik serveer de BBV altijd af als hysterisch en bipolair en als ze geen maandstonden hebben zitten ze wel in de overgang, maar dat is te makkelijk. Wie is jouw ultieme Boze Linkse Vrouw in het linkse spectrum en wie in het rechtse spectrum? Ik ga met de honden naar het strand, doe jij zo het licht uit?

Joost: Mmm… de Boze Vrouw. Die uit zich – en nu krijg ik half Nederland over me heen!- vooral in privésituaties. De Boze Vrouw is namelijk altijd boos op haar Man. En die woede wordt heel lang opgepot. Ik ken een vrouw die 35 jaar geleden gescheiden is van haar man en die nog steeds… Je kent het wel. De Vrouw wil de Man manipuleren. De Man wil de Wereld manipuleren. Het is allebei gedoemd te mislukken.

De Boze Vrouw die wij in het openbaar kennen, speelt de rol van een man. Dat geeft niet hoor, ik ben heel tolerant in die dingen. Je had het over Caroline, maar daar zie ik nu juist geen greintje woede bij. Die is oprecht bezorgd. Agnes Kant? Pure, machteloze hysterie, maar ik vond haar wel leuk. Nee, hoe langer ik erover nadenk, des te beter weet ik het: De Linkse of Rechtse vrouw is niet Kwaad. Neem nu Rita Verdonk? Ik heb haar later nog eens ontmoet. Een schat. Of al die stukjesschrijfsters in de kranten. Brave tikgeitjes, zit geen sprankje woede bij. Ja, doen alsof, omdat het van ze verwacht wordt, maar dat is dus iets anders. Ben ik nu denigrerend? Ik hoor het vrouwen zeggen. Boeien.