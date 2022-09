: Cafe het Hemeltje had nooduitgangen het ondergelegen, ook stampvolle cafe in. Als je _iets_ begrijpt van mensenstromen of vloeistofdynamica dan begrijp je dat je niet de ene volle zaak in paniek in de andere volle zaal kunt legen. Daarop had je al nooit een vergunning moeten verlenen.

Met kerstversiering zie je zat eigenaren en ambtenaren kijken naar een certificaat of het geïmpregneerd is tegen brand. Terwijl je gewoon OOK een stukje moet afknippen en in de brand moet steken. Hier blijven mensen veel te veel hangen in een papieren werkelijkheid.

Elke ramp kent aanleidingen die je als een mantra blijft herhalen. Dat maken het nog geen oorzaken. Je weet dat mensen in een kroeg in beschonken toestand idioot gedrag gaan vertonen. Je weet dat elke gast binnenkomt met een smartphone die spontaan kan ontbranden.

Als je geen meerdaags veiligheidsplan hebt die tegen zulke incidenten bestand is, heb je iets gemaakt dat bij de eerste aanleiding escaleert...