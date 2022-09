Groot gelijk dat hij opstapt. Hij had toch niets in te brengen. Hij zat helemaal klem in het D66/Postcodeloterijweb. Via het Brusselse D66-netwerk is de Nederlandse Degotatieregeling de nek omgedraaid (vreemd dat de Ierse gewoon blijft bestaan). D66/Postcodeloterij begint steeds meer op een gewetenloze maffia te lijken. Of beter gezegd: ze zijn een gewetenloze maffia.

Wat doe je er aan?

Begin bij de bron.

Hoe zou het gewaardeerd worden als alle bakkers uit protest tegen de lage energiecompensatie eens een maand hun bakkerijen sloten? Dan breekt de pleuris heel erg snel uit.

De milieuclans kraaiden victorie dat de kassen de komende winter leeg dreigden komen te staan. Klinkt leuk, maar deze produceren toch echt het eten dat in de winkels terecht komt. Ik voorspel heel erg duur en tekort voedsel deze winter. Ook in Duitsland en Groot-Brittanie die in de winter ook uit onze kassen eten.

Nog een leuke stunt. Nederland (lees links Nederland) loopt stevig te lobbyen in Brussel dat Polen geen geld uit het Coronafonds mag krijgen omdat de rechtsspraak niet onafhankelijk is (proest!) en omdat ze geen kanslozen op willen vangen. Polen kan even boos worden en zorgen dat alle in Nederland werkzame Polen een maandje naar Polen terug moeten komen. Moet je eens kijken wat er dan in Nederland gebeurt. Dan liggen alle bouwplaatsen en magazijnen meteen stil. Er wordt meteen niets meer geoogst.

Kortom: er zijn genoeg manieren om de regering naar je hand te zetten.