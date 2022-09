Ik vind helemaal mooi. Die tirannieke driftkikker van een Jos heeft in zn missiedrang, op het randje van kindermishandeling, wel de meest machtige racemachine sinds Senna in elkaar geknutseld.

Over de meute; pils + een paar proleten = altijd geziek. Dezelfde poep, ander massa-event. Voor ieder ander nu ter plaatste: keihard van genieten vandaag! Die roar, dat gezamelijk gecreëerde gevoel, die beleving, door alle bovenbenoemde cynische stereotyperingen samen bezorgd, is niets minder dan keihard fijn kippenvel, een ongeëvenaard staaltje fan engagement.

Waar we hier beneden en net boven NAP zo goed zijn in elkaar de maat nemen en onzekerheden, ontevredenheid en/of onkunde projecteren op de ander, om maar niet jezelf een spiegel te hoeven voorhouden, blinken we, dat in welvaart geboren zeikerige klootjesvolk gelukkig ook als geen ander uit in momenten van massale saamhoringheid. Vandaag is Max de kapstok, je kon het voorheen ook voelen van Lowlands tot Mystery Land, van internationale kampioenschappen voetbal tot schaatsen, gewoon even keihard samen genieten van iets waar we massaal schoonheid in zien. De al dan niet oppervlakkigheid van het moment ondergeschikt.

Voor vandaag; of je nou al kijkt sinds ver voordat Jos in een Benneton mocht stappen, (dank nog Letho voor je crash) of er net vorig achter kwam wat Formule 1 is, ik wens en hoop dat je terug mag komen met een dikke glimlach op je gezicht; van plezier, pret, geluk tot geweldig genoten, want godverdomme wat kunnen we in al onze onenigheid toch goed samen een flink feestje bouwen.