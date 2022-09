Ik denk dat de evolutie een verkeerde aftakking heeft genomen.

En dat uiteindelijk de mensheid uiteindelijk uitsterft daardoor.

Het kan niet anders: de mensheid is inherent door zijn DNA niet geschikt om deze manier van omgaan met de wereld en elkaar nog veel langer vol te houden. Ook al waren deze eigenschappen misschien net dat beetje extra, wat de mensheid door de prehistorie heeft doen overleven.

'What makes you live, will kill you in the end.'

Namelijk hebzucht (10% van de wereldbevolking heeft 80% van alles in zijn bezit, de rest mag het maar uitzoeken met 1 dollar of minder per dag in sommige landen)

En agressie: agressie tussen personen, volken, landen, werelddelen, maar ook tussen man en vrouw (hoeveel huwelijken lopen op een vechtscheiding uit?) en mens en dier (het fabrieksmatige produceren van vlees in de kippen/varkens/runder bio-industrie, waar alleen maar met drastische maatregelen ziektes en ziekteverwekkers kunnen worden onderdrukt)

En geloof: een giftige indoctrinatie van kleins af aan, en enorme groepsdruk, waardoor miljoenen mensen leven volgens een overgeleverd geschrift uit de vroege middeleeuwen.