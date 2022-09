Landgenoten, onderweg naar Friesland en Groningen om haardhoud en gas te halen. Keer om, ga niet via Flevoland. Door een enorme stroomstoring als gevolg van een brand en/of kabelbreuk is de gehele provincie Flevoland alsook delen van Gelderland platgelegd. Walibi doet het niet meer. De A6 doet het niet meer. De trein doet het niet meer. De koeling in de supermarkt doet het straks niet meer in (ff vlees halen met korting), flikkerende lampen overal. Is het een storing, of is het een test? Enfin, het is begonnen. Later meer.

Persalarm 16:52 uur: Netbeheerder TenneT: storing voorbij, overal weer stroom in Flevoland

Update: Video van de TOTALE CHAOS

Rook uit de grond? Maak dat je wegkomt!