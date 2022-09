Zandvoort heeft er lang op moeten wachten. Heel lang. Om precies te zijn: een jaar. De rugstreepkikker, de gekko, Johan Vollenbroek, de zandsmeerder en alle mensen van GroenLinks hebben niet kunnen verhinderen dat dik 100.000 mensen per dag in de duinen genieten van het allergrootste sportevenement van het land: de Formule 1. Bent u NIEUW in de wereld der Formule 1, dan werkt een race als volgt: 20 coureurs rijden een boel rondjes op een baan, onderweg maakt Ferrari een paar blunders, het vervelende Mercedes heeft een heel grote bek en aan het einde van de race wint een Nederlander. Maar dat is pas zondag. Vandaag kijken heel veel mensen naar: de training. Gewoon, lekker rondjes rijden. Oefenen. Afstelling zoeken. En daarna: bier drinken in Zandvoort. Hup Max, win die training, maak ze allemaal gek, met om 12.30 uur FP1 en om 16.00 uur FP2.

