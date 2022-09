De inflatie in Nederland giert de pan uit en ook boodschappen worden een stuk duurder. Dat is vervelend voor heel veel mensen, maar ook voor de redactie van het Algemeen Dagblad, waar ze NIETS, maar dan ook NIETS, dit moet u even onthouden: ECHT TOTAAAAAL NIETS begrijpen van inflatie. Anders kunnen wij het niet verklaren dat in een artikel over dure boodschappen dit IDIOTE plaatje staat. Sterker nog: het is niet alleen een plaatje, het is zelfs een interactieve graphic waar je op kunt klikken voor meer 'informatie'. Er heeft iemand dus actief dingen lopen 'programmeren' die zo duidelijk IDIOOT zijn dat iedereen die op de middelbare school drie weken economieles heeft gekregen begrijpt wat er mis is met dit plaatje. Maar goed. Het AD heeft dus de prijzen uit 1970 (bron) vergeleken met de 'huidige' prijzen (die waarschijnlijk zelf zijn opgezocht, er is dus echt moeite gestoken in deze krankzinnige vergelijking) in de supermarkt. En vervolgens allemaal quasi-hoge percentages over de 'enorme' prijsstijging bij die producten geplakt.

Voor iedereen die bij het AD werkt en voor de rest van de mensen die inflatie niet snappen: sinds 1970 steeg het modaal inkomen in Nederland van 5559 euro per jaar naar 38.000 euro per jaar. Dat is een stijging van 638%. Geen enkele (0, niks, nakkes, nada, niente) van de producten steeg net zoveel in prijs. "Door de jaren heen" zijn boodschappen dus voor de meeste mensen VEEL GOEDKOPER geworden. Dat neemt niet weg dat boodschappen dit jaar opeens een stuk duurder zijn, en dat is wel degelijk een groot probleem. Een probleem dat je dus NIET illustreert door de prijzen van nu te vergelijken met die van 1970. Behalve als je bij het AD, de """betrouwbare""" krant die de problemen van gewone mensen """uitlegt""", werkt. Hoe deed die hoofdredacteur het eigenlijk bij De Slimste Mens?

