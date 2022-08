Ja breaking news er is weer een of andere pathetisch primitieve stammenstrijd uitgebroken in de geografische entiteit (het is geen land) genaamd Irak. Eerst speelde ze gewoon nog vrolijk Sri Lankaantje maar inmiddels is het niet grappig meer. En dat geeft allemaal niet want zo gaat dat daar nu eenmaal, maar ONZE JONGENS bevinden zich wel in het spervuur en zijn nu tot overmaat van ramp genoodzaakt van achter een Duitse boekenkast vandaan te diplomeren.

Voor de liefhebbers: de stammenstrijd lijkt ditmaal dus niet het klassieke soennieten vs sjiieten, maar anti-Iraanse sjiieten - onder leiding van die straight from central casting schurk Muqtada al Sadr versus pro-Iraanse sjiieten. Enfin, altijd goed als een Iraanse machtsbasis ergens lijkt te wankelen. En wat er daarna komt zien we dan wel weer. Meer beeld & duiding bij Doornbos.

Talloze gevechten in Green Zone (waar alle int. orgs en ambassades zitten)

Dé USA classic: diplomaten met heli vanaf ambassade-dak evacueren

Iraakse traditie I