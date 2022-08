U hebt het vast wel meegekregen, mits u in de regio Utrecht woont. Allemaal van die gele bordjes: weg afgesloten in verband met de Vuelta. Moest u weer omrijden naar de slijter, gedoe. De Vuelta is de Wielerronde van Spanje, na de Giro d'Italia en de Tour de France de derde belangrijke fietswedstrijd, en het is ook de reden dat burgiemeesteres Sharon Dijksma, die in 1996 ook een keer op een fiets heeft gezeten, als een hele mevrouw lintjes mocht doorknippen naast een of andere naar abrikozen en sangria riekende Spanjool genaamd Javier. Vandaag door Utrecht: de ploegentijdrit. Dan rijden alle ploegen achter elkaar in treintjes van A naar B en wie het eerste aan de finish is wint, precies zoals u in Amsterdam als een gewonde moeflon van stoplicht naar stoplicht flitst. Fietsen kijken is een leuke manier de stad te leren kennen, want er lullen allemaal lui over kastelen en uitzichten enzo, en als u heel goed kijkt kunt u Bas Paternotte op zijn werkkamer zien, met een bidon vol chardonnay in zijn ene hand en de Belgische vlag in zijn andere hand, gestoken in een shirt van Remco Evenepoel. HOI BASSIE LEUK HÈ FIETSEN. LIVE, NPO1.

Kijk daar heb je de broer van Hugo & Hugo zelf