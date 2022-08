We waren een paar decennia afgeleid door het ontdekken van compleet nieuwe digitale werelden en lieten daardoor de echte wereld een beetje versuffen, maar we zijn terug als mensheid. Het is bijna vijftig jaar geleden dat de laatste man op de maan stond en bijna negentien jaar geleden vloog Concorde zijn laatste vlucht en sindsdien stonden we een beetje stil. Natuurlijk werden technieken beter, vliegtuigen zuiniger en stiller en bouwden we een awesome ruimtestation, maar het gevoel dat we grenzen verlegden verdween een beetje. Maar niet langer, want we maken een comeback. We gaan weer naar de maan (letterlijk), zetten de eerste stappen in ruimtetoerisme en gaan ook weer supersonisch vliegen. Met een nieuwe Concorde, die geen Concorde heet, maar wel verdomd veel op Concorde lijkt. De Boom Supersonic Overture gooit welgestelde reizigers weer in recordtijd over de oceaan met een topsnelheid van Mach 1.7 (2.082 km/uur). Londen naar New York in drieënhalf uurtjes en als KLM de ballen heeft om er een paar te kopen zal dat vanaf Amsterdam niet veel langer duren. Na United Airlines en Japan Airlines toont ook American Airlines lef door er al twintig te bestellen, dus de vraag is er. Het vliegtuig zelf nog niet, want ondanks het in juli gepresenteerde productieontwerp duurt het naar verwachting nog tot 2029 tot de eerste vliegtuigen in gebruik worden genomen. Maakt niet uit, want de neuzen staan weer de goede kant op, we durven weer te dromen en grenzen te verleggen. Nu al zin in de toekomst.