To boldly go where some men have gone before

Space: the final frontier. Na jaren van net doen alsof mag acteur William Shatner (Captain Kirk in Star Trek) eindelijk eens zelf tussen de sterren zweven. Nou ja, een beetje dan, want hij gaat vandaag de lucht in met Blue Origin en dat is ironisch genoeg toch een beetje de Alibaba onder de ruimtereizen. Uzelf astronaut noemen na een tien minuten durende vlucht is als claimen dat u een duiker bent omdat u uw hoofd een keer onder water hield. Maar goed, mochten er geen onverwachte ontploffingen plaatsvinden, kan Shatner zich dadelijk technisch astronaut noemen en met zijn 90 jaar wordt hij meteen de oudste ruimtebezoeker ooit. Zijn medepassagiers zijn Chris Boshuizen, Glen de Vries en Audrey Powers en hoewel daar opvallend genoeg geen Nederlanders tussen zitten, claimen we het gewoon op basis van de namen. Lift off om ongeveer 16:50 uur. Execute!

UPDATE: Succesvolle lancering, vlucht en landing. Captain Kirk was eindelijk echt in de ruimte.