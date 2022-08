Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Zij is meer waard dan edelstenen.

Haar man vertrouwt op haar

en zal daar rijkelijk bij winnen.

Ze brengt hem voorspoed, geen ellende,

alle dagen van haar leven.

Ze zoekt wol en linnen uit,

en spint en weeft met vreugde.

Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart,

zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft.

Ze staat al op als het nog donker is,

regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op.

Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem,

van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard.

Zij is vol daadkracht,

onvermoeibaar is ze in de weer.

Handeldrijven gaat haar heel goed af,

’s nachts gaat haar lamp niet uit.

Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok,

ze houdt altijd de weefspoel vast.

Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen,

ze geeft de armen hulp.

Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezen,

zij heeft hen allen warm gekleed.

Ze maakt de mooiste dekens,

ze gaat gekleed in linnen en purperen wol.

Haar man geniet bekendheid in de stad,

hij vergadert met de oudsten in de poort.

Zij vervaardigt kleding en gordels,

en levert die aan kooplui.

Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid,

de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.

Ze spreekt wijze woorden,

wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.

Ze waakt over haar huishouding,

nietsdoen is haar onbekend.

Haar kinderen prijzen haar,

haar man bejubelt haar.

Zoiets was het toch? Maar dat heeft ie gewoon uit de Bijbel gejat. Plagiaat dus.