Laat het kleptocratenclubje van Rutte 4 toch vallen! RutteKaag heeft een entourage van mensen die op elk dossier de regie kwijt zijn en geen enkele binding hebben met burgers. Het is in feite nieuw links, een beweging van verwende priviligeburgers (dank Nausicaa Marbe) die NIMBY dingen willen doen zoals migranten (die ze vluchtelingen noemen), klimaat, natuur (zonder enig benul wat dat is). Allemaal windmolens en zonnepanelen, maar wel uit zicht van de well-to-do van links. Iedereen lekker winkelen bij Marqt en soortgelijke clubs. Biologisch boeren, wat veel te weinig oplevert, maar wat maakt het uit; welvarend links denkt wel aan eten te kopen. Ondertussen wordt de hoge export van de Nederlandse boeren verdacht gemaakt. Je kan trots zijn dat Nederlandse boeren op een klein stukje grond na de VS de grootste voedselproducenten zijn en dus heel veel mensen buiten de grenzen van voedsel voorzien, maar nee. Links zit weer eens in de fuik van niet over de grens heen kunnen kijken, dat de wereld groter is dan de benepen buurtbarbecue (vegetarische hapjes).

De boeren moeten weg voor windmolens en steden voor de instroom aan migranten. De natuur gaat er uiteindelijk aan. Hoe komt het toch dat je natuur in Nederland alleen vindt in wat het platteland heet, waar de boeren zitten, en niet in de linkse steden?