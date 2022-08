Het is al een tijdje droog alsook kurkdroog, maar dat is pas een probleem als we er een kleurtje aan hangen. Dit land is tenslotte dol op zijn stoplichten om alles van de weersomstandigheden en de status van het zwemwater tot de veiligheid in uw vakantieland van een waarschuwing te voorzien. Was het voorheen moeilijk in te schatten of we ons al druk moesten maken, weten we nu dat het tijd is om in complete totaalpaniek te raken omdat Veiligheidsregio Kennemerland en de beheerders van de lokale duingebieden Code Rood afroepen voor natuurbrandgevaar. CODE ROOD! Met slechts één verdwaalde sigaret of overijverige onkruidbestrijder verandert ons volledige kustgebied in het decor voor Dante's meesterwerk en hoewel dat voor Scheveningen niet eens zo slecht zou zijn, is het dramatisch voor onze zelfopgelegde stikstofdoelen en daardoor toch iets dat we liever voorkomen. Want het begint met een smeulende peuk en voor u het weet moeten er weer zeventien boeren uitgekocht worden. En daarom is het verboden te barbecueën, staan extra hulpdiensten klaar en voert Texel zelfs een compleet rookverbod in. Terecht, want het is tenslotte Code Rood. ROOD!