2 paar sneakersokken - € 0,78

Oooo jongens wat zijn boodschappen toch enorm duur. Ja, boodschappen wel, maar niet uw sneakersokken! Dat zijn sokken die bij de enkel zijn afgeknipt. Minder stof nodig, minder geld betalen, simpel! Mensen met sneakersokken lopen enorm voor lul. Het zijn namelijk zonder uitzondering mensen die te weinig persoonlijkheid hebben om normale sokken te dragen. Als je toch te verlegen bent om sokken te dragen, doe dan gewoon helemaal géén sokken aan. Maar nee hoor, het moeten weer sneakersokken zijn. Een uitvinding van de duivel, gedragen door diens discipelen.

Te koop bij: ACTION

Odorex deodorant - € 1

U kent het vast wel. Dat u door de supermarkt loopt om te kijken naar al die prachtige prijzen, en dan loopt er zo'n stinkdier voor u in het gangpad. Zo iemand die ruikt naar de vuile was van Ankie Broekers-Knol. Dat kan écht niet. Daarom heeft God iets prachtigs uitgevonden: Odorex deodorant. Odorex vernietigt zweet en brengt vieze luchtjes via een speciale formule naar een soort kluis, waar het wordt losgelaten. Die kluis heet Helmond. En dat alles voor maar € 1. Dat is: ÉÉN EURO.

Te koop bij: Kruidvat

Betontegel grijs - € 1,04

Laten we voor het gemak even vergeten dat u heel veel betontegels nodig hebt om er iets aan te hebben. En bovendien: een tegel van € 1,04, dat vertrouwen we eigenlijk net zo weinig als pak 'm beet deodorant van € 1. Neemt niet weg dat ú mag bepalen wat u gaat doen met deze prachtige betontegel. U kunt 'm (het is een mannetje) bijvoorbeeld opdelen in twee vlakken, blauw verven, 'm liefkozend Cathedra noemen en dan ophangen in een museum. Voilà, kunst!

Te koop bij: GAMMA

3x prei - € 1

Jamaar Mosterd, vroeger kostte de prei hier een dubbeltje! Niets mee te maken Patrick, bij de Albert Heijn kost een prei namelijk € 0,69. Oftewel € 1,38 voor 2x prei en € 2,07 voor 3x prei. Slimme jongens gaan naar de Lidl (hallo Lidl u kunt contact opnemen met paarsebroek@geenstijl.nl). DRIE PREII (u wist het niet, maar het meervoud van prei is preii) voor één uuuro. Wat een levensveranderende ervaring, het kopen van preii bij de Lidl.

Te koop bij: Lidl

Mini Markers 4 stuks - € 1,50

Kijk, de HEMA is gewoon geen goedkope winkel. Het is een soort Action, maar dan minder sexy en veel duurder. Desalniettemin vormen deze mini markers een uitstekende keuze. Een set van 4 komt in de kleuren roze, lichtgrijs en roodpaars en op de accentueerstiften staan bloemetjes of een leuke teksten! En leer de Hema leuke teksten kennen. HOME. Of: VACATION. U kent het allemaal wel. "Deze kleine markers met een lengte van slechts 7 cm neem je gemakkelijk met je mee zodat je ze altijd en overal bij je aantekeningen kunt gebruiken." EN DAT VOOR slechts € 1,50??? Ongelooflijk.

Te koop bij: HEMA

Workzone universele siliconenolie - € 1,29

Beweegt het? Nee. Moet het bewegen? Ja. Nou dan, Workzone Universele Siliconenolie. In de branche noemen we deze ook wel: de WD-40-killer. Bij WD-40 betaalt u natuurlijk vooral voor het merk. Bij Workzone Universele Siliconenolie betaalt u gewoon voor het product. Radartjes, tandwielen, scharnieren, kettingen: alles loopt soepel en gesmeerd met Workzone Universele Siliconenolie.

Te koop bij: ALDI

Diverse mokken - € 1

Het leven is een strijd en dat heeft vooral te maken met keuzes. Gaat u die verkeersboete wél betalen, of ziet u wel waar het schip zal stranden? Gaat u morgen weer naar kantoor, of blijft u gewoon lekker een dagje thuis? Van dat soort dingen. Wat dat betreft zijn het zware tijden nu Xenos (zeg nooit: 'de' Xenos) zich ermee gaat bemoeien. DIVERSE MOKKEN. En dat allemaal voor € 1. Neemt u ze allemaal, ja, dan bent u een paar centen kwijt. Maar u bent toch maar alleen. Een mok, een euro. Stipjes, streepjes, effen. Man man man wat een KEUZES.

Te koop bij: Xenos

Aanmaakblokjes 32 stuks - € 0,59

Even een rekensommetje. Tijdens een uurtje de verwarming aan verbruikt u pak 'm beet 2m³ gas. Vroeger kostte dat (met de natte vinger) zo'n € 1,75, tegenwoordig bent u voor een uurtje de verwarming aan ongeveer € 279,95 kwijt. Wat is het dan prachtig dat u ook gewoon de huisraad in de fik kan zetten. Spullen kosten toch alleen maar geld en u bespaart ook nog eens op de stookkosten. Twee basisbehoeften: 1. lucifers of een aansteker (ja, het kan ook met stenen, maar dat gaan we niet doen) en 2. iets om de boel mee in de hens te zetten. Nou dan!

Te koop bij: Big Bazar

Insectsnack met Zoete Aardappel Concept for Life Hondensnacks - € 1

Wat valt op aan mensen die het niet breed hebben en klagen dat ze zo weinig centjes hebben? 1. Ze hebben altijd het Premium Pakket van Ziggo op de televisie. Alle zenders, met vijf verschillende Eurosporten, complete pakketten aan National Geographic-zenders, veertien Duitse zenders, Film 1 t/m 8, allemaal Cartoon Networks, enzovoorts. En 2. ze hebben een stuk of tachtig honden en hamsters en cavia's. Nu kunnen we natuurlijk zeggen: goh arme mensen, misschien moeten jullie in de toekomst geen hond meer nemen? Maar we kunnen ook zeggen: verwen uw hond eens met Insect Snack met Zoete Aardappel Concept for Life Snacks Honden. Het is gezond, de juiste keuze voor honden met verteringsproblemen (dat zijn ze eigenlijk allemaal - hebt u weleens een hond zien schijten? Nou dan) en het is SUPERGOEDKOOP.

Te koop bij: Zooplus, alles voor je huisdier

Etos Inlegkruisje Long - € 1,09

U bent vanzelfsprekend bekend met inlegkruisjes maar we zullen u eens een lifehack voorschotelen. Ook als u niet menstrueert kunt u gewoon een inlegkruisje dragen! Bijvoorbeeld in het geval van licht urineverlies (bij zwaar urineverlies raden wij Tena Lady aan) of bij een lichte afscheiding. Dan loopt u over de boulevard van de badplaats en dan voelt u het komen hoor. Lichte afscheiding. Nou, mazzelt u even dat er een Etos Inlegkruisje Long in de rugzak zit. Hup, in de onderbroek vouwen en klaar is Kees. En dan zullen wij getapte jongens eens een geheimpje verklappen: we dragen ze zelf ook gewoon! Nou ja, eigenlijk alleen Spartacus.

Te koop bij: Etos

Conclusie

Zien jullie nou wel! Echt niet ALLES is duur. Heel veel dingen zijn gewoon heel goedkoop! Mark Rutte bedankt voor het leefbaar houden van dit land.

17 september!!!