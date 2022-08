En dan nu goed nieuws. Onze vissermannen halen minder troep en afval uit de (Noord)zee. Persbericht van EMKvissers, dus u zult het niet lezen in de Doem Pers Groep-kranten of horen op de Nederlandse Paniekzaai Organisatie, die alleen maar achter CBS, CPB en CBS en RIVM aanhobbelen. "Olietonnen, jerrycans, verpakkingen, vuilniszakken, boeien, #plasticsoep, volle en lege verfblikken en oud half vergaan netwerk", er is gewoon minder minder minder in zee. Kwamen vissermannen voorheen met ZES BIG BAGS TROEP thuis, nu is dat er nog maar 1. En dat is gewoon fantastisch nieuws! Er gaan dingen GOED in de wereld. En wat niet in zee drijft, spoelt ook niet aan op het strand. WIN WIN. Doe ook eens wat terug. Eet vis ipv runderkroketten!