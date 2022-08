Je hebt zoals zo vaak wel gelijk Mickey maar sorry zeggen, ik moet bekennen, ook ik heb daar niet altijd meer zin in of de moed voor.

Het is inmiddels een flinke drempel. Hoewel sorry zeggen een deel van mijn (Katholieke) opvoeding was heb ik daar door mijn deeltijdbaan op de straat een zekere afstand van genomen. Sorry wordt ontvangen als een knieval en het bevestigt hooguit de lompheid van de straat-aso.