Gisteravond vielen de Federalen Trumps hoofdwoning binnen, uiteraard zonder medeweten van Joe Biden en met huiszoekingsbevel waarvoor een rechter overtuigd moest worden van een "probable cause to believe that a crime had been committed and that evidence of the crime was at Mar-a-Lago". Er zijn nog geen aanwijzingen dat Trump federaal aangeklaagd gaat worden. Maar oud federaal aanklager @Neama Rahmani vertelt juridisch vakblad Daily Mail alvast wel dat:

"'If Trump is convicted under this federal statute, he would be prohibited from holding any office including the office of the president,' former federal prosecutor Neama Rahmani told DailyMail.com. (...) He said Trump would likely be charged under US Code Title 18, Section 2071 which involves concealment or destruction of US government documents. (...) The provision also states that anyone convicted of records concealment or destruction 'shall forfeit his office and be disqualified from holding any office under the United States.'"

Daartegenover staat wel dat aanklagers """officieel""" de timing van hun aanklacht niet mogen inzetten om verkiezingen te beïnvloeden. "As Trump teases another run at the White House, former federal prosecutor Brian Jacobs told NPR that another Trump candidacy could weigh on DOJ prosecutors, but wouldn't impact any potential investigations. "I think prosecutors in the Department of Justice all know that they are not allowed to select the timing of investigative steps or criminal charges for the purpose of affecting any election," Jacobs said."

Mooi, wat Trump hint steeds explicieter op z'n 2024 run. Benieuwd wel hoe dat precies werkt dan. Want wordt de DoJ dan geacht een aanklacht uit te stellen tot na een verkiezing, als er bijvoorbeeld wel echt een zaak ligt? Of als alle aanklagers gewoon ontkennen dat het hen om de verkiezing te doen is, valt het ook niet te bewijzen toch?

Instant opmerkelijke update: Het huiszoekingsbevel werd goedgekeurd door rechter Bruce E. Reinhart, die een opmerkelijke geschiedenis met Jeffrey Epstein heeft. Eind 2007 was Reinhart de South Florida US Attorney die Epstein aanklaagde. Maar begin 2008 verliet hij die positie en acht dagen later was ineens hij de advocaat (!) van meerdere aangeklaagde handlangers van Epstein, waaronder zijn piloten en agenda-planners. Op 14 maart 2018 trad hij aan als United States Magistrate Judge for the Southern District of Florida.

