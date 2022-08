Zo, ik ben weer terug uit Wales. Een prachtig land en een hele leuke tijd gehad op de uitgestrekte landerijen van boer Chris in Llangunllo. Met de auto weg moest je wel over een kilometer lange ‘oprijlaan’, een holle kronkelende weg waar de tot schaap gemaakten zo maar opeens op konden liggen.

Terug vanuit Harwich en omdat we daar natuurlijk veel te vroeg waren, zijn we naar een gewone Engelse pub gegaan om daar te eten. The Castle Inn en bij binnenkomst bleek dat een pub met een verhaal te zijn.

In 1979, een ‘crazed gunman’ Paul Howe, eigenlijk een jongen van 18 was na een lange achtervolgingen in Harwich bij deze pub uitgekomen. Het eindigde met een halve dag gijzeling. Howe stichtte brand en had zijn gijzelaar gezegd dat hij naar buiten ging stormen in een ‘Death or glory’ run. Dat heeft hij niet overleefd.

Bij de ingang uitgebreide krantenknipsels uit die tijd, en de Engelse punkband Angelic Upstarts heeft er een liedje over geschreven.

Never ‘Ad Nothing

m.youtube.com/watch?v=1Og2ByBF5d8