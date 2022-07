Korter douchen, de verwarming minder hoog en minder pitten bij het koken: de Europese Unie komt zich deze winter lekker met uw gasgebruik bemoeien. Een noodplan is in de maak, zodat we niet helemaal zonder komen te zitten als Poetin met het verkeerde been uit bed stapt. "Het noodplan voorziet erin dat de lidstaten tussen augustus en maart vrijwillig 15 procent minder gas verbruiken." Grote woorden, maar specifieke details over hoe die vijftien procent besparing gerealiseerd wordt blijven achterwege. Het lijkt te blijven bij een barrage van voorlichtingscommercials en investeringen in andere energiebronnen, maar nergens lezen we de belofte dat er geen ambtenaar met een stopwatch in uw badkamer komt staan tijdens het douchen. Of dat na het verbod op houtkachels er geen verbod op gashaarden komt. En dat lpg-rijders niet de nieuwe dieselterroristen worden. Het blijft tenslotte de EU, dus omslachtige maatregelen zijn nooit uit te sluiten. Niet dat de besparing voor Nederland enig probleem opleveren, want mede dankzij de hoge gasprijzen ligt ons verbruik al ruim lager, maar vrijwillig besparen voelt toch anders dan zo'n dictaat van de Europese Unie. Bij zo'n Brussels Befehl lopen de koude rillingen over onze rug en willen we de verwarming hoger zetten, maar dat mag dus niet meer. Want of u het wilt of niet, we zijn allemaal al gemobiliseerd en strijdend in deze satellietoorlog in het oosten.