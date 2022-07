Belangrijke dinges vandaag in Frankfurt. De ECB verhoogt voor het eerst in 11 jaar de rente, om iets te doen aan de gierend uit de klauwen lopende inflatie. Maar wat betekent dit voor u? Wij hebben verder ook geen idee, maar we hebben wel vier voorbeeldsommetjes wat een rente van 0% betekent.

Over een schuld van €9.000.000,- betaal je €0,- rente

Over een schuld van €7,50 betaal je €0,- rente

Over een schuld van €488.000.000.000,- betaal je €0,- rente

Over een schuld van €500.000,- betaal je €0,- rente

Wij zijn geen economen, maar dit klinkt ons nog altijd niet in de oren als een hele hoge rente. Veel plezier met lenen/sparen/betalen allemaal!