‘ Wat doet u dinsdag als het 40 GRADEN IS?’

In paniek raken, de klimaatverandering komt zo wel heel dicht bij. Frans aanschrijven of ik bij hem mag, een kaarsje branden voor de klimaatslachtoffers en me heel schuldig voelen voor elke keer dat ik co2 heb uitgestoten. En me beseffen dat ik dat met elke ademteug doe en daarna heel hard huilen bij zoveel uitzichtloosheid -het voelt als 1 stap vooruit en 3 stappen terug zo- en ál mijn klimaatzonden biechten in de brief die ik aan Frans aan het schrijven was.

Eén troost, de energierekening is hoger geworden, met die extra bijdrage gaan we het klimaat redden en misschien is dit de laatste warme woensdag ever, ooit en wordt het klimaat weer grijs, grauw, guur en typisch middelmatig Nederlands.

Oh, Frans red ons!