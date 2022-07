De prachtige mensen op de Zwarte Cross

Het is dag twee van de Zwarte Cross en het is hier heerlijk. Danny Vera op het hoofdpodium, lekker los in de discotent en even knallen met levensgroot Duck Hunt. Maar wat maakt de Zwarte Cross nou echt uniek, dat zijn de mensen. Wat een mensen. Daarom willen we even stilstaan bij al het schoons dat hier rondloopt. Want we overdrijven niet als we zeggen, hier komen enorm veel hele mooie mensen. Laten we beginnen bij de bar, waar we worden verwelkomd door iemand die met een glimlach zo stralend wit het bier tapt. Prachtige blonde haren, donkere kijkers, mooie rondingen en wat een kont (want ja, ik ben een billenman)! Vervolgens raak je aan de praat met iemand die zo enorm veel verstand heeft lingerie, wat ook logisch is als je een lingeriezaak hebt. Alles werd me verteld! Hoe moeilijk het is om lingerie in te kopen voor mensen met een maatje meer. Pure discriminatie! Dat als je iets breder of langer bent het onmogelijk is om mooie lingerie in te kopen. Ja, een hobbezak is wel te krijgen, maar mooi afgewerkt plus-sized kant, bijna onmogelijk! Maar goed, tijdens het verhaal dwaalde ik al snel af, want ook dit mens! Een huidje zo mooi, strakgetrokken door een nek ware het van een zwaan. Golvend gitzwart haar en een verdovende lichaamsgeur die je doet verlangen naar meer. Naarmate de avond vordert en het bier rijkelijk stroomt, lijkt iedereen natuurlijk nog mooier. Als je tegen iemand aan botst krijg je nooit een boze blik. Iedereen is blij en mijn blijdschap werd nog groter toen ik haar ontmoette. Geloof me, ze heeft alles. Het perfecte haar, een koppie met een blik die een mengsel uitstraalt van zowel desinteresse als pure begeerte. En ja, wat een kont (want ja, ik ben nog steeds een billenman)! We dansten, we zoenden, we lachten; het was een perfecte avond in gaycafé De Kast op de Zwarte Cross