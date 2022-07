We zijn er weer bij, en dat is prima. GeenStijlTV-verslaggever Tom Staal banjert wederom rond in de vrolijke velden van Lichtenvoorde, waar na twee jaar zeurende leegte HET FEEST weer is losgebroken. Bier! Bordjes! Brommers! Bandjes! Burgers! Boeren! Kwint! Westerveld! En BLOEMETJES, voor Tantie Rikie.