Je hebt twee soorten nieuws: onbetrouwbaar nieuws en betrouwbaar nieuws. Onbetrouwbaar nieuws, dat is nieuws dat je niet kunt vertrouwen, omdat het helemaal niet waar is. En betrouwbaar nieuws, dat is nieuws dat je juist wél kunt vertrouwen omdat het juist wél waar is. Zo heb je in Nederland de NOS, de door belastingbetalers gefinancierde organisatie die zorgt voor betrouwbaar nieuws. Als iemand zegt 'betrouwbaar nieuws', dan zeggen wij: 'NOS'.

Daarom was het eerste wat wij deden toen ons via het Hilversumse Mediaparkcircuit een bewering over onze grote vriend Marcel Gelauff ter ore kwam, de NOS bellen. Wij wilden namelijk weten of het waar is dat Marcel Gelauff helemaal niet per 1 september wilde stoppen als hoofdredacteur van het NOS Journaal, maar dat hij eigenlijk door wilde gaan tot zijn pensioen. En of het waar is dat directeur Gerard Timmer heeft besloten dat Gelauff toch weg moest, omdat het tijd is voor verandering bij het NOS Journaal. En of het waar is dat er nu gedoe is over Gelauff zijn vertrekregeling en Gelauff zelfs een advocaat heeft meegenomen naar de HR-afdeling van de NOS.

En wat blijkt? Dat is helemaal niet zo! De NOS heeft namelijk aan GeenStijl laten weten dat dat verhaal een 'broodje aap' is. In de quote "Aan die gedachte heb ik best even moeten wennen. Of nou ja, eigenlijk ben ik er nog niet helemaal aan gewend" van Gelauff in het persbericht lazen wij dus tussen de regels dus iets, wat er niet is. Mooi hoor, dat hoor en wederhoor. Weer een vuige roddel doodgecheckt!

UPDATE: Plv. hoofdredacteur Giselle van Cann volgt Gelauff op