Het voorgerecht met de eerste acht punten werd gisteren al genuttigd en nu is het tijd voor het hoofdmenu. Dit seizoen was het lange tijd Red Bull versus Ferrari, maar nu is het vooral Ferrari versus Ferrari, waar Sainz en Leclerc de strijd om de plek als eerste rijder binnen het team belangrijker lijken te vinden dan de strijd om het wereldkampioenschap. Zolang die twee met elkaar in de clinch liggen, kan Max wegrijden richting een volgende overwinning op het thuiscircuit van Red Bull. Aangemoedigd door een zee van oranje en een paar rotte vissen ligt het succes vanaf de eerste startpositie voor het oprapen, maar dan moet die Red Bull wel even heel blijven. Verder achter in het veld gaat teamgenoot Pérez verder met zijn inhaalrace van gisteren en kan ook hij het de Ferrari's nog lastig gaan maken. De strijd tussen Haas en Hamilton gaat eveneens door, waar Mick Schumacher gisteren de verdedigingskwaliteiten van zijn vader toonde, moet hij vandaag in de aanval. Om 15:00 uur is het 'oranje fakkels aan and away we go' en gaan we zien of die Oostenrijkse Alpen nog wat verrassingen in petto hebben. Mocht u nu geen zin hebben in dat smerige wedstrijdje brandstofverbranden, dan is er ook nog klimaatneutraal snelfietsen in Frankrijk op de NPO of de finale Wimbledon tussen de immer rustige Nick Kyrgios en Novak Djokovic op Eurosport. Hoe dan ook: fijne wedstrijd!

UPDATE: Ferrari vergeet onderling te vechten: LeKarel wint, Verstappen P2, Hamilton P3. Sainz strandt met een fikkende Ferrari.